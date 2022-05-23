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連四天下滑「確診地圖曝光」　網喊穩了！陳時中揭2數據給答案

記者曾筠淇／綜合報導

今天國內新增6萬6247例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的1萬5708例最多，根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，在共有7縣市為深咖啡色，今年累計均超過4.3萬例。值得一提的是，自19日至今，確診數已連4天下滑，陳時中對此表示，「目前控制得宜」。

▲▼ 。（圖／翻攝自疾管署）

▲確診地圖曝光。（圖／翻攝自疾管署）

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今日新增6萬6247例本土病例，全國所有縣市均有病例，依序為新北市1萬5708例、桃園市8636例、高雄市7286例、台北市7185例、台中市7140例、台南市4501例、彰化縣1979例、屏東縣1973例、新竹縣1927例、基隆市1478例、宜蘭縣1473例、新竹市1300例、苗栗縣1130例、花蓮縣1033例、雲林縣906例、南投縣843例、嘉義縣568例、台東縣549例、嘉義市317例、澎湖縣159例、金門縣119例、連江縣37例。

根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至，台北市、新北市、桃園市均大於十萬例；連江縣則為唯一一個守在千例之內的縣市。

深咖啡色縣市（5萬0981～45萬1973例）有7：

基隆市4萬3472例
台北市20萬5967例
新北市45萬1973例
桃園市19萬9433例
台中市9萬4115例
台南市5萬3482例
高雄市8萬9482例

次深褐色（2萬3457～5萬0980例）有4：

新竹縣3萬3256例
彰化縣2萬5955例
屏東縣2萬5207例
宜蘭縣2萬9843

橘色縣市（8641～2萬3456人）有5：

新竹市2萬0402例
苗栗縣1萬6538例
南投縣9925例
雲林縣1萬3329例
花蓮縣2萬1704例

淡橙色縣市（350～8640人）有5：

嘉義市5416例
嘉義縣8212例
台東縣7797例
金門縣1455例
澎湖縣1820例

淡黃色縣市（0～349人）有1：

連江縣349例

今年1月1日至今已累計135萬9132例本土病例，其中，新北市累計的病例數最多，共計45萬1973例。

近五日確診數：
►5/19新增90331例
►5/20新增85720例
►5/21新增84587例
►5/22新增79441例
►5/23新增66247例

值得一提的是，19日至今已連續4天確診數下滑，PTT上也引發討論，不少網友直呼「穩了」、「穩到不行」、「有夠穩」。不過，也有網友認為，「應該是驗比較少而已」、「昨天假日」、「不一定是下降，不過連幾天，表示控制住」。

稍早記者會上，也有記者詢問，「本土新增個案從單日9萬多到現在一直掉下來，到6萬多，這代表高峰已經過了嗎？未來會影響高低的關鍵會是什麼？」

指揮官陳時中對此回應，「昨天大概降到前一天的百分之94，今天降到（昨天的）百分之83.4」，不過，由於這兩天剛好是週六、週日，所以沒辦法以此為判斷標準，「但看起來是沒有持續的往上、很快速的往上升」。以這兩天的數據來看，陳時中強調「目前」2字，「到目前為止，是控制得宜。」

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