嗆警抓不到！竹聯明仁會藥頭很囂張　藏三重賣毒咖啡包狼狽落網

▲台北市刑大出動特勤隊幹員，到三重區中興北街套房破門逮捕竹聯幫明仁會蔣姓藥頭，起獲大批毒咖啡包。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

竹聯幫仁堂明仁會蔣姓幹部（26歲、經查有槍砲、組織等前科、目前詐欺、洗錢防制法、毒品通緝）曾在2020年遭台北市刑大幹員鎖定跟監，當時蔣嫌駕車飆速蛇行闖紅燈，以危險駕駛方式擺脫警方追緝；過程中蔣嫌還搖下車窗怒嗆警「你抓不到我」，十分囂張。台北市刑大偵五隊5月初接獲情資，發現潛逃藏匿台中地區的蔣嫌到三重做莊賣起毒咖啡包，警方捲土重來，據此展開調查。

台北市刑大對蔣嫌展監控，發現他利用人頭租賃位於新北市三重區中興北街的一處大樓套房，平日足不出戶，只有凌晨才會外出買賣毒品咖啡包，藉此籌措逃亡期間的經費。

由於蔣嫌隸屬竹聯幫火力強大的明仁會、身揹槍砲前科且當藥頭販毒，警方行動不敢大意，16日出動台北市刑大特勤中隊幹員全副武裝前往攻堅，當場查獲市價約5萬多元新台幣的毒咖啡包101包、經毒品試劑檢測呈現三級毒品卡西酮反應，當場將他逮捕。

蔣嫌落網後仍不知悔改，應訊辯稱上百包毒咖啡包是他自己所有，要獨自吸食飲用，否認有運輸、販賣交易犯行，警訊後依觸犯毒品危害防制條例、及詐欺、洗錢防制法及毒品通緝等罪嫌，將蔣嫌移送新北地檢署偵辦。

台北市刑警大隊強調，雖然北市安城掃黑專案已經結束，但警方將持續針對轄區潛藏危害治安目標及黑道幫派分子「堂口」、「依附寄生行業」全面掃蕩，並秉持「犯罪零容忍」立場與決心持續打擊犯罪。

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