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社會 社會焦點 保障人權

嗆警抓不到！竹聯明仁會藥頭很囂張　藏三重賣毒咖啡包狼狽落網

▲台北市刑大出動特勤隊幹員全副武裝到三重區中興北街套房破門逮捕竹聯幫明仁會蔣姓藥頭、並起獲大批毒咖啡包。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大出動特勤隊幹員，到三重區中興北街套房破門逮捕竹聯幫明仁會蔣姓藥頭，起獲大批毒咖啡包。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

竹聯幫仁堂明仁會蔣姓幹部（26歲、經查有槍砲、組織等前科、目前詐欺、洗錢防制法、毒品通緝）曾在2020年遭台北市刑大幹員鎖定跟監，當時蔣嫌駕車飆速蛇行闖紅燈，以危險駕駛方式擺脫警方追緝；過程中蔣嫌還搖下車窗怒嗆警「你抓不到我」，十分囂張。台北市刑大偵五隊5月初接獲情資，發現潛逃藏匿台中地區的蔣嫌到三重做莊賣起毒咖啡包，警方捲土重來，據此展開調查。

▲台北市刑大出動特勤隊幹員全副武裝到三重區中興北街套房破門逮捕竹聯幫明仁會蔣姓藥頭、並起獲大批毒咖啡包。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市刑大對蔣嫌展監控，發現他利用人頭租賃位於新北市三重區中興北街的一處大樓套房，平日足不出戶，只有凌晨才會外出買賣毒品咖啡包，藉此籌措逃亡期間的經費。

由於蔣嫌隸屬竹聯幫火力強大的明仁會、身揹槍砲前科且當藥頭販毒，警方行動不敢大意，16日出動台北市刑大特勤中隊幹員全副武裝前往攻堅，當場查獲市價約5萬多元新台幣的毒咖啡包101包、經毒品試劑檢測呈現三級毒品卡西酮反應，當場將他逮捕。

▲台北市刑大出動特勤隊幹員全副武裝到三重區中興北街套房破門逮捕竹聯幫明仁會蔣姓藥頭、並起獲大批毒咖啡包。（圖／記者張君豪翻攝）

蔣嫌落網後仍不知悔改，應訊辯稱上百包毒咖啡包是他自己所有，要獨自吸食飲用，否認有運輸、販賣交易犯行，警訊後依觸犯毒品危害防制條例、及詐欺、洗錢防制法及毒品通緝等罪嫌，將蔣嫌移送新北地檢署偵辦。

台北市刑警大隊強調，雖然北市安城掃黑專案已經結束，但警方將持續針對轄區潛藏危害治安目標及黑道幫派分子「堂口」、「依附寄生行業」全面掃蕩，並秉持「犯罪零容忍」立場與決心持續打擊犯罪。

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