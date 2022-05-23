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社會 社會焦點 保障人權

醫師鬼扯喝高粱可殺菌防疫！他醉喊「權威發言」　緊急道歉了

記者蔡佩旻、林冠吟／雲林報導

日前一名醫師在聚會時被友人錄下「喝高粱殺死口腔細菌」，更舉例斗六警友會68人聚餐中，有8人因喝高粱而免疫。影片上傳後，立即引發輿論高度關注，斗六分局除鄭重澄清外，也蒐證要將醫師究辦。眼見事態越來越嚴重，當事醫生也緊急在23日發聲明道歉，強調自己的錯誤言論，造成防疫知識傳遞錯誤，更損害斗六警友會的名譽，願意為此接受院方懲處。

▲一名醫師遭拍下述說警友會聚餐有少數人因喝高粱未染疫，斗六警分局今發表說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一名醫師遭拍下述說警友會聚餐有少數人因喝高粱未染疫，當事醫生也緊急發聲明道歉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

國內疫情升溫，確診數已連日破萬，但近期卻有一則影片在網路上瘋傳。影片中一名陳姓外科主任在聚餐時，秀出自己任職院方的工作名片表示，吃飯時要先喝杯高粱，殺死口咽部分病毒，更舉例斗六警友會中，68人的聚餐有8人未染疫，就是因為這8人「都有喝高粱」，友人更在一旁幫腔高喊「權威發言」。

▲一名醫師遭拍下述說警友會聚餐有少數人因喝高粱未染疫，斗六警分局今發表說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲當事醫生還舉例斗六警友會68人聚餐，僅有8人未染疫，就是因為這8人都有「喝高粱」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六警發現後22日也聲明該內容並非屬實，強調警友會在疫情期間未舉行任何餐會，更沒有因為聚餐而染疫，呼籲民眾不要在網路上傳播不實謠言，以免觸法。

眼見事態越來越嚴重，陳男也緊急發聲明道歉，指出自己酒後發表不恰當與錯誤的言論，造成專業防疫知識傳遞錯誤及斗六警友會的聲譽損害，更對於任職的醫院因此造成聲譽受損及困擾，深表歉意，並願意接受醫院的懲處。

他表示，他身為醫師，在全民共同防疫、艱困面對疫情之時，應傳遞正確且有醫療依據之言論。未來會謹記教訓，避免飲酒後失言。再次為他不當的行為及言論，向社會大眾深深的致歉。

而北港媽祖醫院也回應此次事件指出，針對該名醫師於非工作時間發生酒後失言之事，其個人言論不代表院方立場，造成社會不好的影響，院方亦深感抱歉並將對個案進行調查懲處。

媽祖醫院致力於優質的醫療及防疫工作，配合防疫政策全面同心抗疫，未來將加強醫護訓練，為社會提供更好的醫療服務。

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