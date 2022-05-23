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大陸 大陸焦點 特派現場

拜登願武力保衛台灣　陸學者指「問題很嚴重」：中美大戰不可避免

▲▼岸田文雄,拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登23日上午與日本首相岸田文雄舉行高峰會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／北京報導

美國總統拜登今（23）日表示，「中國無權用武力奪取台灣，美國有意使用武力保衛台灣」，消息一出引發各界關注。大陸學者包承柯直言「這個問題非常嚴重」，若美國政府要以軍事手段保衛台灣，「那中美之間的這場大戰是不可避免的。」

針對拜登的說法，上海東亞研究所助理所長包承柯向《東森新媒體ETtoday》表示，「拜登保衛台灣的立法根據是什麼？台灣是中國的一部分，在台灣的任何軍事行動不是侵略，是解放台灣。」

他進一步指出，台灣問題是中國的內政，不允許外國政府干涉；中美在台灣問題的較量和衝突是必然，中方不會輕易退讓，「中國人民會不惜一切代價，保護領土完整。」

包承柯強調，如果美國政府要以軍事手段保衛台灣，「那中美之間的這場大戰是不可避免的」，相信中國政府會拿出最堅定的立場表明態度。

▲▼ 美國總統拜登於美日峰會會後記者會。（圖／路透）

▲ 美國總統拜登於美日峰會會後記者會。（圖／路透）

拜登23日上午與日本首相岸田文雄舉行高峰會談，並在會後記者會中強調台海和平穩定重要性。記者向拜登詢問，「你因為顯而易見的原因不願意軍事介入烏克蘭衝突，那麼如果真的到了這個地步，你願意軍事介入保衛台灣嗎？」拜登回答，「是的。（Yes）」而記者繼續追問，「你確定？（You are？）」拜登再次表示，「這是我們作出的承諾。（That's the commitment we made）」

拜登的說法傳出後，白宮立即滅火。白宮匿名官員向《路透社》說，「正如總統所說，我們的政策沒有改變，他重申了我們的一中政策，以及我們對台灣海峽和平與穩定的承諾，他還重申了我們根據《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）向台灣提供自衛軍事手段的承諾。」

目前，中國大陸外交部尚未對拜登的說法作出回應。

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