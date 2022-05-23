防疫險一團亂！綠委估大量案件進評議中心　「業者拒賠會面臨更高成本」

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

金管會主委23日在立法院財委會上備詢時指出，若家長收到的隔離通知書是衛生署授權給學校核發，且符合《傳染病防治法》第48條規定，保戶雖不是直接與確診者有密切接觸，但主管機關認為有隔離必要，那產險公司就要依約理賠。對於防疫險之亂，立委郭國文表示，若現在拒絕理賠，能預期會有大量案件湧入評議中心，業者後續恐面臨更高的成本。

「防疫險理賠之亂」亂到現在，光是家長陪同隔離話題就吵不完，金管會強調「陪同確診小孩隔離」才要賠，引家長、理賠人員指出，明明隔離單有提到符合《傳染病防治法》第48條規定就可以理賠，那為什麼不能賠？

立委郭國文上午質詢時也批評，針對同樣的隔離通知書、同樣的契約、同樣的政策，有一群人可以理賠，有一群人卻不行，這樣矛盾的現象，黃天牧答應會回去檢討。

黃天牧後也在立法院財委會上備詢時指出，若家長收到的隔離通知書是衛生署授權給學校核發，且符合《傳染病防治法》第48條規定，保戶雖不是直接與確診者有密切接觸，但主管機關認為有隔離必要，那產險公司就要依約理賠。

郭國文表示，業者現在拒絕理賠，後續恐面臨更高的成本，在家長訴求合理、合法、合契約的狀況下，能預期會有大量案件湧入評議中心。屆時只要進入評議程序，不管業者是否有責任，都要支付服務費。

郭國文指出，若業者沒責任，大約要付1萬7的服務費；業者有責任，更要付約7萬以上的服務費，部分業者的隔離費用落在1萬5、2萬，若為了不理賠而進入評議，最終或許要賠保戶又要支付服務費，真的是賠了夫人又折兵，「黃天牧必須親自出來協調這次的紛爭，不要讓一世英明毀於一單！」