　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林氏璧估「6歲↓打疫苗時間」！見染疫重症率：不必過度恐慌

▲住院,病人,患者,病患,醫院,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲林氏璧說，以目前兒童重症率看來甚低，呼籲家長不必過度恐慌。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

根據指揮中心昨（22）日指出，目前共累計12名兒童重症「5例併發腦炎」，並列出8大前驅症狀要家長提高警覺。對此，前台大感染科醫師林氏璧呼籲家長不用過度恐慌，兒童重症率目前看來甚低。進一步透露還沒有疫苗可打的小小孩，在幾週內美國可能就會批准其EUA，「估計這個年齡層應該很快就可以有新冠疫苗可供施打。」

林氏璧在粉專指出，21日下午兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例線上直播研討會，共報了6例，年齡多半在2～4歲，案例發展迅速、各自表現不同，可能各有不同致病機轉，但目前難下結論，「國外兒童導致腦炎的病例非常稀少。日本韓國幾乎沒有報告，香港曾有報告但也被抽掉了（但估計是在7萬兒童中至少有3例）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧引述黃瑽寧醫師提出各國兒童Omicron染疫數據，美國兒童死亡率為10萬分之5、日本則是百萬分之5.5、台灣為10萬分之1.7，雖然本土疫情仍在持續，但他也強調「大家不要自己嚇自己」。截至上週五為止，9歲以下染疫人數為11萬3388人、其中11萬3362人為輕症且康復，「我們今天所討論的重症都是在非常少數的病例上面希望好還要更好，而且這是兒科醫師的天職，任何的死亡都應該要救起來。」

▲▼5/22公佈兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

▲ 指揮中心22日公佈兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也在昨日記者會中公布，新增3名兒童重症病例，其中2人出現腦炎症狀。國內累計12名兒童重症，其中有5例合併腦炎，意味近半數重症童都有腦炎症狀。進一步分析腦炎兒童年齡分布，4人為5歲以下，介於1至4歲之間，1人為10歲個案。

林氏璧也在此呼籲家長不用過度恐慌，兒童重症發生機率目前看來甚低，且分母11萬的數字肯定還是低估的數字。事實上，這8大重症前驅症狀和腸病毒重症要小心的症狀一樣，提醒家長一旦發現請立即打119送醫。

此外，林氏璧也提到，莫德納疫苗在6個月至6歲小小孩，幾週內美國可能就會批准其EUA，「我估計這個年齡層應該很快就可以有新冠疫苗可供施打。」他解釋，莫德納與輝瑞不同之處，在於沒有另做兒童疫苗的劑型，直接施打成人1/4劑量即可，在臨床試驗中可以達到不劣於18～25歲可產生之中和抗體。

ET快訊
有望發放六倍券？　經濟部長回應了
正妹主播確診康復「3大後遺症全中」！第11天症狀慢慢出現
LIVE／3歲童染疫2.5天亡揭攻腦8症狀　今年543死半數
BMW男酒駕害1死3重傷！下跪磕3響頭假和解　暗地脫產180
勇士西冠3連勝！　柯瑞轟31分、11助攻領軍聽牌
吳亦凡官方推特突更新！　「藍天白雲」疑洩現況
柯文哲視訊開會「不斷擤鼻涕、咳嗽」　已吃普拿疼退燒
悍將洋投自請離隊！　球團另尋外援中
唐玲癌末挺8次化療…身邊無家人！　淚崩吐悲慘身世：很丟臉
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

演繹真正的維也納之聲　陳瑞斌德奧巡演與錄音引轟動

雲林縣府自購1萬劑唾液快篩來了　131幼兒園先發送緊急檢測

前台大醫估「6歲↓打疫苗時間」！見染疫重症率：不必過度恐慌

好市多神物變雷品　「毛量少一層」對比圖曝！會員氣炸：還漲價

女兒高燒、莽父不耐久候恐嚇急診醫護　新店耕莘譴責暴力

確診隔離6天快篩陽　人夫關到崩潰：吃飯隔鐵門像供奉地基主

佛光山南台別院三皈五戒典禮　黃偉哲感受佛法甘露灌頂為民祈福

白沙屯30年首燒王船！千萬別回頭　趕走瘟疫禁忌曝

「全民適用快篩陽=確診」將上路！石崇良曝規劃方向：基層醫是要角

今午後「大雨熱區」出爐！明起梅雨連炸4天　這2區雨勢最猛

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

大胃王路路「怒封鎖吃貨豪豪」道歉了　他莫名被黑：是不是偷偷討厭我？

北市雙載機車闖紅燈　遭客運猛撞1死1傷

大媽逛展不滿服務咆哮　怒甩工讀生巴掌後逃離

潔西卡努力學中文..姐姐教學笑歪　冬瓜萌唸成「冬花」乾脆比手畫腳XD

重考衝刺49天上台大牙醫　正妹曝7重點：睡飽很重要

演繹真正的維也納之聲　陳瑞斌德奧巡演與錄音引轟動

雲林縣府自購1萬劑唾液快篩來了　131幼兒園先發送緊急檢測

前台大醫估「6歲↓打疫苗時間」！見染疫重症率：不必過度恐慌

好市多神物變雷品　「毛量少一層」對比圖曝！會員氣炸：還漲價

女兒高燒、莽父不耐久候恐嚇急診醫護　新店耕莘譴責暴力

確診隔離6天快篩陽　人夫關到崩潰：吃飯隔鐵門像供奉地基主

佛光山南台別院三皈五戒典禮　黃偉哲感受佛法甘露灌頂為民祈福

白沙屯30年首燒王船！千萬別回頭　趕走瘟疫禁忌曝

「全民適用快篩陽=確診」將上路！石崇良曝規劃方向：基層醫是要角

今午後「大雨熱區」出爐！明起梅雨連炸4天　這2區雨勢最猛

《黃金歲月》許仁杰懼高！　吊橋戲竟猛盯謝京穎胸部

莫里森打反中牌卻輸掉大選　防疫成效才是選戰決勝關鍵

野獸人氣無法擋！　林志傑PLG「年度人氣王」2連霸

四驅＋全景天窗！速霸陸「電動休旅Solterra」179.8萬起預售開跑

15公尺座頭鯨遭分食！屍體引來逾40隻鯊魚撕咬...奇觀影片曝

受傷穿山甲迷路遇暖師救援　憨厚臉蛋引學生門口圍觀：好可愛

經長回應民調六倍券　加速爭取商業服務業補助預算

T1戰績並列第二　Keria認為自己不在最佳狀態：我們知道問題在哪

千億茅台跨界賣冰　網友：淡淡酒香「吃一口就上頭」

演繹真正的維也納之聲　陳瑞斌德奧巡演與錄音引轟動

生活熱門新聞

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

白沙屯媽祖猶豫「激烈轉圈」原因曝　香燈腳：慈悲

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

4歲女痙攣沒再醒來　10天後猛爆性腦炎亡

台大電機畢業生致詞「感謝父母沒逼讀醫學系」　萬人朝聖大讚

「感謝父母沒逼讀醫學系」　台大電機畢業生致詞萬人狂讚

門口擺親筆畫像　媽祖驚喜急剎

快訊／國3砂石車翻覆　這路段緊急封閉

午後大雨熱區曝！明起梅雨炸4天

「快篩陽=確診」本週起全民適用！專家透露「2大放寬關鍵」

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

《國際橋牌社》導演補刀Netflix　網看內文笑了

更多熱門

相關新聞

防疫保單天價理賠？ 金管會證實：會超過400億

防疫保單天價理賠？ 金管會證實：會超過400億

防疫保單驚曝天價理賠！金管會主委黃天牧今（23）日在立法院財委會針對「防疫保單」備詢，國民黨立委賴士葆以國內防疫保單銷售760萬件、確診率最高15%推估，詢問黃天牧，如果每家平均賠個3.6萬元，是否曝險高達410億？對此，黃天牧坦言：「比這數字高」。

醫：「少做這件事」兒童死亡率恐飆10倍！腦炎3大徵兆曝

醫：「少做這件事」兒童死亡率恐飆10倍！腦炎3大徵兆曝

北京再兩區居家辦公　天津感染數快速上升

北京再兩區居家辦公　天津感染數快速上升

花蓮今起快篩陽經診斷即確診　兒童打疫苗延後

花蓮今起快篩陽經診斷即確診　兒童打疫苗延後

確診居家照護「用藥才能賠」？　金管會主委：未拍板、給保險公會決定

確診居家照護「用藥才能賠」？　金管會主委：未拍板、給保險公會決定

關鍵字：

兒童染疫確診腦炎重症率死亡率前台大感染科醫師林氏璧兒童疫苗

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Netflix嗆爆快篩「發聲道歉了」！

失眠吞B群…他試1週驚呼：有差耶！她推3種人要晚上吃

3歲童染疫頭後仰　搶救60小時病逝

25歲女偶像MV突宣布「我要拍AV」！　下海原因曝光

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

10歲重症童稱看到妖怪　發病5天不治

他戲弄獅子慘被咬！　剩「白骨」一根指節消失了

白癡公主「送7年經紀人離職」痛哭

3年前神預言今年10月送走疫情　白沙屯30年首燒王船

李芷婷跟男友直播吵架　怒抖渣男史「單身就玩3P」

Jennie爆防彈少年團V「同車遊濟州島」！目擊照片曝

辦完婚宴斷聯20年　她討回名分更尷尬

白沙屯媽祖猶豫「激烈轉圈」原因曝　香燈腳：慈悲

男星1歲兒「48小時反覆高燒」退不掉！崩潰衝急診

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

更多

最夯影音

更多
黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉

黃鐙輝大罵岳母萁媽亂買保險　全家遭匡列隔離「6人領60萬」急道歉
工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

白沙屯媽祖三進三退禮　北港朝天宮萬人夾道

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面