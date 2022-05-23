前台大醫估「6歲↓打疫苗時間」！見染疫重症率：不必過度恐慌





▲林氏璧說，以目前兒童重症率看來甚低，呼籲家長不必過度恐慌。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

根據指揮中心昨（22）日指出，目前共累計12名兒童重症「5例併發腦炎」，並列出8大前驅症狀要家長提高警覺。對此，前台大感染科醫師林氏璧呼籲家長不用過度恐慌，兒童重症率目前看來甚低。進一步透露還沒有疫苗可打的小小孩，在幾週內美國可能就會批准其EUA，「估計這個年齡層應該很快就可以有新冠疫苗可供施打。」

林氏璧在粉專指出，21日下午兒童新冠肺炎併發急性腦炎之臨床處置與案例線上直播研討會，共報了6例，年齡多半在2～4歲，案例發展迅速、各自表現不同，可能各有不同致病機轉，但目前難下結論，「國外兒童導致腦炎的病例非常稀少。日本韓國幾乎沒有報告，香港曾有報告但也被抽掉了（但估計是在7萬兒童中至少有3例）。」

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林氏璧引述黃瑽寧醫師提出各國兒童Omicron染疫數據，美國兒童死亡率為10萬分之5、日本則是百萬分之5.5、台灣為10萬分之1.7，雖然本土疫情仍在持續，但他也強調「大家不要自己嚇自己」。截至上週五為止，9歲以下染疫人數為11萬3388人、其中11萬3362人為輕症且康復，「我們今天所討論的重症都是在非常少數的病例上面希望好還要更好，而且這是兒科醫師的天職，任何的死亡都應該要救起來。」

▲ 指揮中心22日公佈兒童腦炎重症前驅症狀。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也在昨日記者會中公布，新增3名兒童重症病例，其中2人出現腦炎症狀。國內累計12名兒童重症，其中有5例合併腦炎，意味近半數重症童都有腦炎症狀。進一步分析腦炎兒童年齡分布，4人為5歲以下，介於1至4歲之間，1人為10歲個案。

林氏璧也在此呼籲家長不用過度恐慌，兒童重症發生機率目前看來甚低，且分母11萬的數字肯定還是低估的數字。事實上，這8大重症前驅症狀和腸病毒重症要小心的症狀一樣，提醒家長一旦發現請立即打119送醫。

此外，林氏璧也提到，莫德納疫苗在6個月至6歲小小孩，幾週內美國可能就會批准其EUA，「我估計這個年齡層應該很快就可以有新冠疫苗可供施打。」他解釋，莫德納與輝瑞不同之處，在於沒有另做兒童疫苗的劑型，直接施打成人1/4劑量即可，在臨床試驗中可以達到不劣於18～25歲可產生之中和抗體。