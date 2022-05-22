美國指台灣不會列入印太經濟架構　國安人士拋「觀察重點」

▲美國國家安全顧問蘇力文（Jake Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日受訪時，預先透露台灣將不會成為「印太經濟架構」（IPEF）首輪參與國家。對此，國安人士受訪表示，觀察重點應在鄧振中與戴琪會面的內容及後續台美貿易進展，特別是美方罕見釋出數週內可望會商訊息。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日受訪時，預先透露台灣將不會成為「印太經濟架構」（IPEF）首輪參與國家，但強調美方期盼深化與台灣的經貿夥伴關係，以及台美雙邊關係的強化將與IPEF同時並進。

對此，國安人士受訪表示，雖然美方表示台灣不會納入印太經濟架構（IPEF）的首輪名單，但也同時明確表達，美國期盼與台灣在半導體產業和供應鏈方面深化經濟關係。

該人士說，值得注意的是，5月20日當天，行政院鄧振中政委與USTR大使戴琪（Katherine Tai）在泰國的會晤。

國安人士表示，綜合當天USTR所發布的訊息，及今天白宮顧問蘇利文（Jake Sullivan）記者會的內容，台美雙邊的經貿合作，可望將在未來數週的「短期內」朝向「具體途徑」進行會商。

另外，學者李淳即分析表示，鄧振中與戴琪的會面，確定台美彼此為「優先貿易夥伴關係」（priority trading partners）之關係，無論台灣是否在首輪加入，台美關係仍持續緊密。

國安人士說，繼2020年、2021年兩屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），及2021年重啟「美台貿易暨投資架構協定」（TIFA），美方已認知台美經貿關係的重要性。

國安人士分析，對於剛起步的IPEF倡議，台灣當然會積極與美方溝通爭取參與，但如何在未來更進一步深化雙方的「實質貿易關係」，並且「擴大共同合作領域」，諸如蘇利文所稱的高科技產業、供應鏈合作，乃至永續發展領域等領域，創造台美雙贏互惠，更是現階段台灣期望與美方討論的焦點。

國安人士表示，雖然對於未能參與首輪IPEF有所遺憾，但中長期而言，台灣仍會持續爭取參與IPEF，而從近期美國會參、眾兩院的跨黨派議員，力挺台灣參與IPEF，並且美國務卿布林肯 （ Antony Blinken）也公開強調，IPEF是一個具開放性與包容性的架構，不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門等動作來看，台灣仍有機會參與IPEF，但要與美方持續溝通、保持耐心。

最後，國安人士指出，短期而言，鄧振中與戴琪會面的內容及後續台美貿易進展更值得關注，尤其是美方罕見地釋放出可望數週內會商，共尋具體途徑來增進雙方合作，事實上是明顯進展，對於我方推動洽簽台美雙邊貿易協定（BTA） 的前置階段，也可謂是階段性地正面推進。