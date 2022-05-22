快訊／今本土+79441「新北20698最多」　各縣市分佈曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增79,441例本土個案，另增46例境外和53例死亡個案。本土個案以新北20,698最多，其次依序為桃園市11,168例、台北市9,645例、台中市7,250例、高雄市7,135例和台南市4,678例等。

▲5/22確診縣市分布。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日新增79,441例本土病例，為38,290例男性，41,097例女性，54例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市20,698例，桃園市11,168例，臺北市9,645例，臺中市7,250例，高雄市7,135例，臺南市4,678例，彰化縣2,358例，新竹縣2,328例，屏東縣2,256例，基隆市1,799例，宜蘭縣1,778例，苗栗縣1,636例，新竹市1,613例，花蓮縣1,096例，南投縣953例，雲林縣916例，嘉義縣760例，臺東縣565例，嘉義市431例，澎湖縣165例，金門縣139例，連江縣74例，相關疫情調查持續進行中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為23例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、52例具慢性病史、17例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月19日，死亡日期介於5月10日至5月20日。