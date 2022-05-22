陳時中坦言「疫情處於高原期」　推估最快7月底降溫！

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情仍未趨緩，有醫師推估疫情高峰可能會延後到5月底，然後在6月底下降。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直言「目前疫情是高原。」發言人莊人祥也表示，之前有做過高中低推估，以目前而言，疫情高峰應該還是在10萬左右比較有可能，推估要到7月底疫情才有可能會更低。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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精神科醫師沈政男表示，全台高峰在5月底前會到來，而新增數目為16萬，6月底前疫情曲線會「探底」。他認為，現在其實不用參考國外來推估高峰了，以新北為模型就可以了，以此類推，全台高峰在月底前會到來，而新增數目為16萬，這樣的預估，他已經講過好多次，他是最早倡議「高峰發生在5月中下旬」的人。

對此，莊人祥表示，未來高峰當然都有很多估計，大概有做高推估、中推估和低推估，當時推估5月底可能10萬，6月底有可能16萬，但以目前而言，當然10萬左右是比較有可能的，至於整體疫情是否會在6月底下降，大概要到7月底才會更低，但未來還有可能會起起伏伏。

至於疫情是否會在6月底降溫，莊人祥說，事實上要到7月底才有可能會更低，6月底不太可能，但未來還有可能會起起伏伏，當然也要看未來有沒有新的變異株進到國內，但大流行過後，可休息一兩個月以上，再看後續變異株情況，可看每個國家流行一波再一波，這部分還要再觀察染疫人數，還有未來有沒有新世代疫苗。

另外，疫情目前並未達到當時指揮中心推估的高峰，指揮官陳時中也坦言，因為昨天是星期六，所以數字還要再看看，「不過高原是真的啦！會不會有高峰要再看看。」