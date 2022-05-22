快訊／增53死！本土疫情連降3天　今增7萬9441例

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情連降3天！中央流行疫情指揮中心今（22）日公布新增7萬9441例本土個案，另增46例境外移入、確診個案中有53例死亡。今另新增256例中重症個案再創新高，其中中症佔198例、重症58例。重症個案中有3名孩童，其中2人併發腦炎，分別為1歲男童與10歲男童，前者發燒全身抽搐疑似腦炎，後者為腦炎併多重器官異常，目前都在加護病房治療中。

▲5/22確診縣市分布。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增79,487例COVID-19確定病例，分別為79,441例本土個案及46例境外移入(26例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增53例死亡。

指揮中心表示，今日新增之79,441例本土病例，為38,290例男性，41,097例女性，54例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市20,698例，桃園市11,168例，臺北市9,645例，臺中市7,250例，高雄市7,135例，臺南市4,678例，彰化縣2,358例，新竹縣2,328例，屏東縣2,256例，基隆市1,799例，宜蘭縣1,778例，苗栗縣1,636例，新竹市1,613例，花蓮縣1,096例，南投縣953例，雲林縣916例，嘉義縣760例，臺東縣565例，嘉義市431例，澎湖縣165例，金門縣139例，連江縣74例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為23例男性、30例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、52例具慢性病史、17例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年5月4日至5月19日，死亡日期介於5月10日至5月20日。

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，21例男性，24例女性，1例調查中，年齡介於20多歲至70多歲，感染國家為美國2例、韓國1例、日本1例、調查中42例。入境日今年5月19日至5月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計10,270,540例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,946,704例排除)，其中1,320,371例確診，分別為12,523例境外移入，1,307,794本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,396例COVID-19死亡病例，其中1,381例本土，個案居住縣市分布為新北市637例、臺北市443例、基隆市72例、桃園市40例、臺中市33例、彰化縣29例、高雄市21例、新竹縣17例、花蓮縣16例、屏東縣13例、臺東縣12例、臺南市10例、宜蘭縣9例、雲林縣8例、嘉義縣6例、苗栗縣及南投縣各5例、嘉義市及金門縣各2例、新竹市1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。