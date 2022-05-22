　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海部份地鐵、公車恢復運行　難見乘客蹤影

記者趙禕/上海報導

受到新冠疫情衝擊影響，上海地鐵和公共交通運行也隨著全面封城而陸續停止；近期在上海新增確診病例大幅下降之後，部分上海地鐵及公共交通從今天起也開始恢復營運。不過由於市區大部份居民出行仍然受到許多限制，恢復營運的第一天乘客並不多，只有往虹橋火車站離開上海方向有明顯的人潮。

▲▼上海今天恢復了部份地鐵和公共汽車的運行。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海今天恢復了部份地鐵和公共汽車的運行。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海今天恢復了部份地鐵和公共汽車的運行。（圖／記者趙禕攝）

上海市雖然從四月1日起全面封城，但是浦東往臨港新城方向仍有部份地鐵維持少量班次運行，在新冠疫情達到高峰之後，從五月10日開始全線停運。最近上海新增確診病例大幅下降，上海市也開始為逐步解封恢復正常生活做準備，首先就從五月22日起，讓上海地鐵3、6、10、16號線恢復運營。

這幾條路線裡，3號線連接上海火車站和上海南站樞紐，又沿南北向貫穿中心城區，在虹橋路站可以換乘10號線；10號線連接包括虹橋火車站和虹橋機場在內的虹橋樞紐，東西橫向經過上海市最繁華的中心城區和重要商業區，在浦東港城路站可以換乘6號線；地鐵6號線和16號線則由北向南縱貫整個浦東新區，將外高橋港口和靠近洋山深水港的臨港新城兩大自貿區板塊連接在一起。

▲今天恢復運行的地鐵主要貫穿上海市中心和浦東新區。（圖／記者趙禕攝）

▲今天恢復運行的地鐵主要貫穿上海市中心和浦東新區。（圖／記者趙禕攝）
在恢復營運初期，這幾條地鐵每天只從早上7點到晚上8點運行，運行車次僅有以往高峰期間的1/5。搭乘地鐵的民眾必須要嚴格規範佩戴好口罩，並且要求個人健康碼是綠碼、具備48小時核酸檢測陰性報告，同時體溫也是正常的。乘客進站前還要掃「場所碼」，以便相關部門在再度出現新冠疫情的時候可以快速展開流調和精准排查，防止疫情擴散。

▲搭乘地鐵的民眾在進站之前都要掃場所碼。（圖／記者趙禕攝）

▲搭乘地鐵的民眾在進站之前都要掃場所碼。（圖／記者趙禕攝）
▼地鐵恢復運營首日，市區地鐵站顯得非常空蕩。（圖／記者趙禕攝）

▼地鐵恢復運營首日，市區地鐵站顯得非常空蕩。（圖／記者趙禕攝）

在地鐵恢復營運的第一天，因為上海市區有很多居民仍然無法外出，少數能夠外出的民眾也被要求必須在1-3個小時以內回到居住的小區，加上恢復營運的地鐵線有限，往市區方向的列車顯得空空蕩蕩。

▲搭乘地鐵往市區方向的站台和列車幾乎空無一人。（圖／記者趙禕攝）

▲搭乘地鐵往市區方向的站台和列車幾乎空無一人。（圖／記者趙禕攝）

地鐵10號線往虹橋火車站方向的乘客就明顯多了很多，因為地鐵虹橋火車站站只准持有當日離開或是抵達上海的乘客進出站，所以在地鐵虹橋火車站站上下車的乘客幾乎全部都帶著大大小小的行李箱；不過地鐵虹橋火車站站出站通道雖然人流熙來攘往，抵達方向多數時間卻是空無一人；而目前還沒有航班進出的虹橋機場站則完全沒有乘客上下車。
▼搭乘地鐵往虹橋火車站方向的站台和列車則人潮擁擠。（圖／記者趙禕攝）

▲搭乘地鐵往虹橋火車站方向的站台和列車則人潮擁擠。（圖／記者趙禕攝）
▼地鐵虹橋火車站站出站通道人流熙來攘往。（圖／記者趙禕攝）

▲地鐵虹橋火車站站出站通道人流熙來攘往。（圖／記者趙禕攝）
▼地鐵虹橋火車站站進站方向罕見人影。（圖／記者趙禕攝）

▼地鐵虹橋火車站站進站方向罕見人影。（圖／記者趙禕攝）


除了地鐵之外，上海市今天也有273條公共汽車線恢復跨區公共交通運營，這些公共汽車路線主要經過機場、火車站、三甲醫院和上海各行政區中心醫院。不過所有的公共汽車路線都拉長了發車班次間隔，雖然相關單位公告的行車間隔從30分鐘到90分鐘不等，但是實際上有些班次間隔甚至超過兩個小時，所以公共汽車站幾乎看不到等車的人。

▲有些公共汽車班次間隔超過兩個小時。（圖／記者趙禕攝）

▲有些公共汽車班次間隔超過兩個小時。（圖／記者趙禕攝）
▼公共汽車站看不見候車的人。（圖／記者趙禕攝）

▼公共汽車站看不見候車的人。（圖／記者趙禕攝）

上海地鐵和公共汽車營運單位強調，所有車輛、站點都會做好日常環境清潔消毒，確保乘車民眾的安全；後續也將根據疫情防控形勢，適時調整運力、增加恢復運營線路。

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
確診勞保傷病給付申辦方式一次看！　5年內請領才有效
好友確診已過2週「他聚會沒邀」　曝1顧慮憂：該跟康復者吃飯嗎
楊小黎「吃Omicron全餐」咳到吐　8症狀爆發：沒想到這麼
戴資穎奪本季首冠！　再刷「超狂新紀錄」
妻子上班「穿太露」！夫氣炸率2友擄走她　直奔摩鐵
快訊／午後雷雨開炸！3縣市「大雨特報」防雷擊強陣風
「快篩陽＝確診」下周全民適用　一次搞懂防疫險理賠！
快訊／增53死！　今增7萬9441例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

汽車廣告侵權恐波及劉德華　律師：舉證「這件事」可解套

上海部份地鐵、公車恢復運行　難見乘客蹤影

中澳關係或有改善契機　陸學者：台灣問題澳方會繼續挑事

拜登訪韓　韓裔議員：美須為台海衝突做更多準備

小學生作文寫290個吱　「背後原因」師又氣又好笑　

滬機器人採樣員曝光　全程「30秒」動作超輕柔

北京封控增至5區　居家隔離者「需配戴N95」做核酸

已婚男偷吃小三「狂送8間房」！每月卻只給妻子2萬生活費

陸618節提前開戰　京東、淘寶「拚保價」杜絕先漲後降

衛福部組團赴日內瓦遞交抗議信函　陸外交部：近90個國家支持一中

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

柴柴用標準台語問候早安　仰頭大喊：姐姐謀郎愛！

汽車廣告侵權恐波及劉德華　律師：舉證「這件事」可解套

上海部份地鐵、公車恢復運行　難見乘客蹤影

中澳關係或有改善契機　陸學者：台灣問題澳方會繼續挑事

拜登訪韓　韓裔議員：美須為台海衝突做更多準備

小學生作文寫290個吱　「背後原因」師又氣又好笑　

滬機器人採樣員曝光　全程「30秒」動作超輕柔

北京封控增至5區　居家隔離者「需配戴N95」做核酸

已婚男偷吃小三「狂送8間房」！每月卻只給妻子2萬生活費

陸618節提前開戰　京東、淘寶「拚保價」杜絕先漲後降

衛福部組團赴日內瓦遞交抗議信函　陸外交部：近90個國家支持一中

孕婦爆痛被推進電梯　門一開「小孩也生完了」！神奇影片瘋傳

妹子面上外商「憂換太多公司履歷難看」　網見薪水勸跳槽：往上爬

「絕美白羚羊」現蹤高爾夫球場　神祕氣息看傻網：是山犬！

曼赤肯當「最佳代言人」表情秒走鐘　雙手抱胸銷魂表情萌暈店員

楊丞琳意外抓包經典歌「被亂改名」　看傻眼求助：替我反映一下

3個月大萌貓玩累待角落「翻肚躺平」　超Chill睡姿笑翻店員

復仇擊敗陳雨菲摘金關鍵　戴資穎開心：自己比較有耐心失誤少

4汪「試圖越獄」遭抓包　現行犯卡牆上露尷尬笑容：偶拉筋啦

陽性通知收不到？快檢查電話是否填對　完成兩件事才能觸發電子居隔單

水獺日活動量大「緊咬繩索做空中瑜珈」　水族館曝不適合私養原因

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

大陸熱門新聞

13歲男拐10歲女童　捅7刀棄屍灌木叢

正妹看精神科竟淪醫生洩慾工具！痛訴遭藥物控制

已婚男贈小三8間房！每月只給妻2萬元

印度空軍超越解放軍

人妻出軌自拍「6分鐘嬌嗔片」誤傳社區群組！　綠帽夫也聽到

作文寫290個吱　「背後原因」老師氣笑

副校長群發「拍奶」情色留言

滬無人採樣「一次30秒」超輕柔

北京口罩硬規　管制區「需配戴N95」

港男疑玩Switch時身亡！體感配件還綁在腳上

韓裔議員：美須為台海衝突做更多準備

正妹私會男友確診！找室友頂替PCR

陸學者：台灣問題澳方會繼續挑事

汽車廣告侵權恐波及劉德華

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

遠距女友劈腿　工程師冷靜布局報復

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面