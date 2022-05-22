上海部份地鐵、公車恢復運行　難見乘客蹤影

記者趙禕/上海報導

受到新冠疫情衝擊影響，上海地鐵和公共交通運行也隨著全面封城而陸續停止；近期在上海新增確診病例大幅下降之後，部分上海地鐵及公共交通從今天起也開始恢復營運。不過由於市區大部份居民出行仍然受到許多限制，恢復營運的第一天乘客並不多，只有往虹橋火車站離開上海方向有明顯的人潮。

▲▼上海今天恢復了部份地鐵和公共汽車的運行。（圖／記者趙禕攝）

上海市雖然從四月1日起全面封城，但是浦東往臨港新城方向仍有部份地鐵維持少量班次運行，在新冠疫情達到高峰之後，從五月10日開始全線停運。最近上海新增確診病例大幅下降，上海市也開始為逐步解封恢復正常生活做準備，首先就從五月22日起，讓上海地鐵3、6、10、16號線恢復運營。

這幾條路線裡，3號線連接上海火車站和上海南站樞紐，又沿南北向貫穿中心城區，在虹橋路站可以換乘10號線；10號線連接包括虹橋火車站和虹橋機場在內的虹橋樞紐，東西橫向經過上海市最繁華的中心城區和重要商業區，在浦東港城路站可以換乘6號線；地鐵6號線和16號線則由北向南縱貫整個浦東新區，將外高橋港口和靠近洋山深水港的臨港新城兩大自貿區板塊連接在一起。

▲今天恢復運行的地鐵主要貫穿上海市中心和浦東新區。（圖／記者趙禕攝）

在恢復營運初期，這幾條地鐵每天只從早上7點到晚上8點運行，運行車次僅有以往高峰期間的1/5。搭乘地鐵的民眾必須要嚴格規範佩戴好口罩，並且要求個人健康碼是綠碼、具備48小時核酸檢測陰性報告，同時體溫也是正常的。乘客進站前還要掃「場所碼」，以便相關部門在再度出現新冠疫情的時候可以快速展開流調和精准排查，防止疫情擴散。

▲搭乘地鐵的民眾在進站之前都要掃場所碼。（圖／記者趙禕攝）

▼地鐵恢復運營首日，市區地鐵站顯得非常空蕩。（圖／記者趙禕攝）

在地鐵恢復營運的第一天，因為上海市區有很多居民仍然無法外出，少數能夠外出的民眾也被要求必須在1-3個小時以內回到居住的小區，加上恢復營運的地鐵線有限，往市區方向的列車顯得空空蕩蕩。

▲搭乘地鐵往市區方向的站台和列車幾乎空無一人。（圖／記者趙禕攝）

地鐵10號線往虹橋火車站方向的乘客就明顯多了很多，因為地鐵虹橋火車站站只准持有當日離開或是抵達上海的乘客進出站，所以在地鐵虹橋火車站站上下車的乘客幾乎全部都帶著大大小小的行李箱；不過地鐵虹橋火車站站出站通道雖然人流熙來攘往，抵達方向多數時間卻是空無一人；而目前還沒有航班進出的虹橋機場站則完全沒有乘客上下車。



▲搭乘地鐵往虹橋火車站方向的站台和列車則人潮擁擠。（圖／記者趙禕攝）

▼地鐵虹橋火車站站出站通道人流熙來攘往。（圖／記者趙禕攝）



▼地鐵虹橋火車站站進站方向罕見人影。（圖／記者趙禕攝）



除了地鐵之外，上海市今天也有273條公共汽車線恢復跨區公共交通運營，這些公共汽車路線主要經過機場、火車站、三甲醫院和上海各行政區中心醫院。不過所有的公共汽車路線都拉長了發車班次間隔，雖然相關單位公告的行車間隔從30分鐘到90分鐘不等，但是實際上有些班次間隔甚至超過兩個小時，所以公共汽車站幾乎看不到等車的人。

▲有些公共汽車班次間隔超過兩個小時。（圖／記者趙禕攝）

▼公共汽車站看不見候車的人。（圖／記者趙禕攝）

上海地鐵和公共汽車營運單位強調，所有車輛、站點都會做好日常環境清潔消毒，確保乘車民眾的安全；後續也將根據疫情防控形勢，適時調整運力、增加恢復運營線路。