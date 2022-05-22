會考落幕！專家估上建中34.6分、北一女33.8分　公立高中17分↑

▲國中會考今天落幕，專家預估北一女門檻為33.8分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為期兩天國中教育會考今（22日）結束，台北市華興中學校長曾騰瀧分析，今年會考5科試題難易度與去年差不多，預估前五志願分數和去年類似，中後段學校分數則略降，要上建中約34.6分、北一女33.8分，師大附中約33.6分，要上公立高中則至少要17分以上，大安高工熱門科系要25到26分，其他公立高職則在10到18分之間。

曾騰瀧指出，今年是今年是108課綱第一年，今年5科當中，自然與國文是難易適中，數學和英文有鑑別度，其中英文科單字稍難，社會科因為有素養導向考題，稍微偏難，整體而言，對中後段考生影響較大，預估前五志願錄取分數和去年差不多，中後段學校分數則略微下降，去年錄取在20到30分學校，今年分數預估下降0.1到1分，去年20分以下學校，今年更會下降1到2分。

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▲國中會考落幕，專家預估想錄取公立高中要17分以上。（圖／教育部提供）

以台北市為例，曾騰瀧說，推估建中約34.6分，北一女33.8分，師大附中的男女大約是33.6分、成功高中約31.6分、中山女中則為30.8分，松山高中則為30.6分，整體而言，想錄取公立高中都要在17分以上。

在公立高職部分，曾騰瀧分析，大安高工的熱門科系，像是電子、電機與資訊科，分數大約落在25到26分，其他公立高職約10到18分，受少子化影響，私立高職的彈性將更大。

今年基北區可以填30個志願，曾騰瀧提醒考生，填志願時以區分為「夢幻、落、保險」三類學校，各選填1到2所學校，總計加起來5個志願，這樣對考生來說比較有機會，選填志願時，除了分數，建議仍要考慮學生個人特質，並了解學校特色課程，才能滿足學生的志向與需求。