確診狂咳心臟痛！閨蜜「2字」惹怒她　還PO文公審：有種不要領5萬

▲閨蜜PO文公審。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者施怡妏／綜合報導

近期台灣本土疫情不斷飆升，一名女網友表示，閨蜜得知自己確診之後，竟然是恭喜她「終於」陽性了，而不是關心她身體狀況，甚至還嗆她「有種不要領5萬元保險金啊」。閨蜜認為現在確診的症狀都是小感冒，休息一下就好了，還有保險金可以領，根本是賺到，但她卻感到心寒，兩人也因此鬧翻。

「一場疫情一次確診可以讓我們看透人心」，原PO在臉書「爆怨公社」發文，認識4年的閨蜜得知的她確診後，傳訊息恭喜她「終於」陽性，確診後就跟感冒一樣，過幾天就康復了，還可以爽爽柳錢。她聽完後超傻眼，「有人在恭喜別人確診的？講話那種態度，還是你買了三家保險防疫險，很難核准，所以妳心酸眼紅我可以領到？」

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閨蜜甚至還在IG限時動態上PO文公審，「某個女家裡有一個人確診，在限動PO說，隔離理賠取消，讓她沒了3萬，現在換她確診，我只是說終於陽性，有5萬可以領，她很激動問我，怎麼不問她有沒有事，激動什麼啊，有種5萬不要領啊！」

▲閨蜜嗆「有種5萬元不要領」。（圖／翻攝自爆怨公社）

她表示，確診之後身體很不舒服，「喉嚨很痛一直咳要沒聲音，胸悶、胸痛、頭痛，心臟也痛」，而且她還有心臟病，「不是她沒症狀，別人就也一樣沒症狀好嗎？身為朋友不是應該互相關心？她對我沒任何關心，還在那邊終於終於終於確診！是誰心態有問題？」

貼文一出，網友們也覺得很扯，「講話不知道在酸什麼東西！確診就很不舒服了，還在那邊你終於」、「很多人心態很差耶」、「很多人講話令人不舒服，這是所謂的三觀不合。幾年的朋友都是一樣的」、「這種人真的很討樣，笑裡藏刀」、「所以她是用嘲諷的恭喜妳，話說確診不管領多少，拿命拿身體去換誰希望啊！」