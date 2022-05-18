移民署新住民講座　宣導多元支付便民措施

▲移民署高雄市第一服務站今(18)日舉辦新住民家庭教育活動，邀請執行署屏東分署楊碧瑛分署長擔任講師 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊高雄市第一服務站於今(18)日舉辦新住民家庭教育活動，邀請法務部行政執行署屏東分署楊碧瑛分署長擔任講師，與新住民分享食衣住行各方面相關之規範，以及後續的行政執行流程。移民署並藉此機會宣導多元支付等便民措施，讓民眾繳納入出國及移民許可證件規費更便捷、智慧及安全。

楊碧瑛分署長提到，舉凡食品安全、阻絕豬瘟、交通安全與酒後駕車防治、誠實納稅之義務、社會秩序維護等等規範，均與每個人的日常生活息息相關，但許多人對於自身權益及後續裁罰執行卻有所不解。而民眾亦常輕忽行政處罰之效力，義務人必須認知所有行政處罰均需及時繳交，否則將會移送各地行政執行署負責後續專責執行。

她說，行政執行署為進一步提升民眾到超商繳款便利性，也推出稅捐稽徵機關移送執行之稅款案件，可至四大便利超商代收稅款金額，上限為每件3萬元。民眾只要持執行分署寄發下方印有條碼之傳繳通知，在繳款期限內，就近至四大超商繳款，且免收手續費，也可依便利商店開放之非現金支付工具臨櫃繳納滯納稅款，省時又省力。

如未在通知單記載的繳款期限內自動繳清案款，後續可能會被執行分署依法扣押存款、薪資或查封車輛等財產。為免遭到後續強制執行或影響信用，民眾必須有所警覺，這除了是建立全面法治社會秩序的必要作為，也是貫徹執法正義的最後一哩路。

楊分署長強調，行政執行署自成立21年來，已經為國庫徵收金額高達6千億元以上，這是國家施政造福民眾的最強後盾，而執行署也不是單純的催繳機關而已，執行作為的高效率也可以協助遏阻非行。而近期協助各地檢署就刑事案件偵查中變價更是成績斐然，彰顯國家執法的全面性，守護全民能夠安心享受幸福生活的價值。

另為配合行政院推動電子及行動支付普及政策，移民署提供多元支付服務，讓民眾能於臨櫃繳費時，以實體信用卡或行動裝置綁定支付，且免手續費，減少使用現金以降低染疫風險，歡迎大家多加利用。

高雄市第一服務站主任徐志權表示，新冠肺炎疫情持續延燒，提醒民眾落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實體溫量測等相關措施，記得要下載及使用「臺灣社交距離APP」，保護自己也保護他人。