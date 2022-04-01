移民署推廣香料園藝療癒　啟發新住民新二代重視環境保護

▲新住民姊妹親手實作，體驗園藝療癒。 （圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊屏東縣服務站近日結合屏東縣政府及恆春區新住民家庭服務中心，以「認識東南亞香料」為主題辦理家庭教育活動，邀請園藝治療師向新住民家庭介紹母國常見香料的種類及功效，現場還準備了羅漢松種子及造型盆栽，讓新住民朋友與新二代體驗植栽的樂趣，在發現東南亞香料的故事後，啟發新二代對環境保護的重視。

園藝治療師楊美雲表示，現代人的生活步調緊湊，長期處在生活及工作的壓力當中，焦慮、緊張已經是現代的文明病，「園藝治療」是完全天然的減壓方式，透過植物的綠色及香氣來刺激視覺、嗅覺感官，進而在動手照顧植栽的過程，逐步達到放鬆心靈的功效，尤其是香茅、薄荷等東南亞常見的香料植物，不僅富含刺激感官的特殊香味，讓人舒緩情緒，在植栽照顧上也十分簡單，非常適合忙碌的現代人，在電腦桌旁擺上一盆，不僅能放鬆工作壓力，也能藉由觀察植物的成長過程，感受生命的奧妙。

恆春區新住民中心社工林市珠表示，新住民朋友在臺面對生活型態的變化或是文化、語言的差異，容易造成壓力不斷累積，這次課程運用新住民朋友家鄉常見的香料植物來當作教材，果然引起新住民朋友的興趣，親身體驗放鬆紓緩的效果，參與的新二代也透過這次課程，更加瞭解媽媽母國的香料故事及生長過程，重視生命及環境保護的重要。

來自越南的新住民阿雪開心地分享課後心得，她表示自己嫁來臺灣後，也會在自家田裡種植九層塔、香菜之類的香料植物，用來入菜增添家鄉的味道，沒想到把這些香料植物換上一個漂亮的容器，竟然成為如此美麗的裝飾，回家後她打算和孩子們一起來，攜手打造綠色居家環境。

屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，移民署為營造國際友善環境，特別設置「外來人士在臺生活諮詢服務熱線」，提供外國人及新住民在臺生活需求及生活適應方面之諮詢服務，更有中、英、日、印尼、越南、泰國、柬埔寨等多達7種語言服務，提供全方位諮詢，為方便大家記憶，原本的0800-024-111已在3月1日簡化為「1990馬上幫您」專線，讓新住民朋友或外籍人士諮詢問題可以更加便利，另外0800-024-111專線仍將繼續提供服務至7月1日截止，也有「1990馬上幫您」專線。