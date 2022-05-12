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遠洋漁船貼心提供衛星WiFi　移民署讚許提升海上勞動人權

▲移民署屏東縣服務站主任黃仲傑表揚東港漁民陳文省 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲移民署屏東縣服務站主任黃仲傑表揚東港漁民陳文省 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊屏東縣服務站及專勤隊攜手國境事務大隊高雄港國境事務隊、屏東縣政府海洋及漁業事務管理所、臺灣鮪延繩釣協會等單位共同宣導防制人口販運，並透過衛星連線與正在太平洋公海進行海上作業的「滿福財168號」漁船印尼籍船員進行通話，關懷海上生活及工作情形，更特別表揚船東陳文省理事友善照顧外籍漁工，保障海上工作權益，期許將東港的成功經驗推廣出去，共同提升遠洋漁船的海上勞動人權。

▲移民署屏東縣服務站主任黃仲傑表揚東港漁民陳文省 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲移民署屏東縣服務站主任黃仲傑表揚東港漁民陳文省 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

臺灣遠洋漁船作業水域遍及三大洋，更擁有全球最多的遠洋漁船，目前實際作業漁船1143艘，以延繩釣漁船1017艘最多，其中又以噸位小於100噸的延繩釣船（俗稱：小釣船）722艘居多，臺灣鮪延繩釣協會成員的小釣船逾500艘，所以也被稱為「小釣協會」，該協會陳文省理事的漁船「滿福財168號」及「振發利8號」，早在政府鼓勵裝設WiFi之前，即已自掏腰包加裝衛星設備聯結WiFi供船員使用，更是小釣協會最早裝設類似設備的船主。

移民署南區事務大隊屏東縣服務站及專勤隊獲知後，在今（12）日利用行動服務列車前往小釣協會，攜手共同宣導防制人口販運，呼籲提升海上人權；臺灣鮪延繩釣協會秘書長何世杰表示，雖然我們協會成員的漁船規模不如大釣船，也能夠透過實際行動展現對於遠洋漁船海上勞動人權的重視。

東港漁民第三代陳文省理事，旗下有5艘遠洋漁船，以捕撈大目鮪和黃鰭鮪為主，去年底在自己的遠洋漁船「滿福財168號」及「振發利8號」加裝了高軌道衛星無限量通訊網路系統，讓船員在大海中央也能與家人通訊，不工作的時候也可以看影片打發時間。

陳理事表示，舊式遠洋漁船通常只有裝設低軌道衛星，訊號接收範圍較為受限，一般只有船長及輪機長有辦法和外界聯繫，「外籍船員也是為人子女、為人父母，也會思念遠方的家人」，暖心的他更霸氣表示，等自己其他的漁船回到臺灣，一樣會加裝衛星網絡，讓船員都有WiFi使用，雖然提供船上通訊讓支出成本增加，但船上福利變好，船員們工作起來更加賣力，也願意長久任職，相對節省人員流動的管理成本，讓他覺得是件非常值得的事。

他並當場透過衛星通訊，讓移民署通譯人員與正在太平洋公海作業的船員進行通話關懷，印尼籍船員阿嘉表示「老闆很好、在船上工作很好」，船長表示「今天海象很好，捕到很多漁獲」，他事謙虛地說「自己只是做一個老闆應當做的事，沒想到移民署會特地前來拜訪，覺得非常開心，希望未來能看到有更多的漁船裝設WiFi，在海上更容易對外聯繫，創造友善工作環境」。

屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，為積極關懷外籍漁工疫情期間的生活與需求，曾商請屏東縣衛生局於東港區漁會設立快打站為外籍漁工接種疫苗，另考量漁船進港時間短暫，除事先協助辦理統一證號及預約接種，亦積極反映外籍漁工需求，經屏東縣衛生局指定東港安泰醫院提供各劑次隨到隨打服務，使接種疫苗更為便利，攜手外籍漁工讓臺灣的防疫工作更趨完整。

屏東縣專勤隊隊長陳泗村表示，在美國國務院「全球防制人口販運報告」中，臺灣已連續12年列為第一級國家，移民署打擊涉及海上人權之人口販運案件亦是不遺餘力，呼籲民眾若發現涉及人口販運之線索，請立即撥打屏東縣專勤隊電話：08-7662250檢舉，共同遏止不法人口販運集團。
 

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