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便民與圖利難區分！　台東地檢署開講座說分明

▲▼環保局及採購案委辦廠商共有約40人參與「圖利與便民」講座。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼環保局及採購案委辦廠商共有約40人參與「圖利與便民」講座。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣環境保護局為加強同仁及採購案委辦廠商誠信理念，27日在台東美術館大文創教室辦理誠信教育課程，邀請台東地方檢察署主任檢察官謝長夏，以「圖利與便民」為講授主題，環保局同仁及採購案委辦廠商共有約40人參與，在謝長夏專業法學修養指導下，使參與同仁及廠商對於處理業務過程應注意事項有更深入的瞭解。

▲▼環保局及採購案委辦廠商共有約40人參與「圖利與便民」講座。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府表示，以「民眾第一、服務至上、傳承創新、縣民參與」為施政理念，並以「打造美景城鄉、建立更宜居城市」為施政目標，用台東人的「真、善、美」打造出專屬台東的品牌價值，融合「清廉效率、公開透明」理念，期許公務同仁除了操守廉潔外，也要有效率、快思維，明確加快各項事務速度，有廉潔且積極任事的公務員，才能營造效能政府與誠信社會，施政作為才會受到民眾的信賴。

▲▼環保局及採購案委辦廠商共有約40人參與「圖利與便民」講座。（圖／台東縣政府提供，下同）

主任檢察官謝長夏表示，如何達到便民、利民又遵守法令規定，是每位公務員皆需瞭解的重要課題。

環保局副局長陳炳伸在開場時指出，這次邀請廠商面對面交流對於如何提升便民措施，以案例解析讓參加的同仁及公部門以外的個人及團體更了解處理公務的界線，透過有獎徵答互動的模式，以輕鬆活潑的方式讓參與活動人員對課程有更一步認識。透過寓教於樂的方式宣導正確法律觀念，不僅讓公務同仁瞭解「圖利」與「便民」之分野，更促進公部門以外的個人及團體對廉能政府的認識與支持，以達增進公益之目的，進而建構「最宜居的『誠』市-台東」。

主任檢察官謝長夏向與會人員講課時說明，身為公務人員，為民服務是基本工作，但在執行公務的過程中，仍要掌握好分際，如何達到便民、利民又遵守法令規定，是每位公務員皆需瞭解的重要課題，期勉同仁都能勇於任事，善用法律賦於權限，以實踐便民服務之精神，進而提升施政之效能。

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