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傳疑解放軍入侵馬祖海域　海巡署初判應為漁民

▲馬祖海巡捍衛漁權，查扣越界作業陸船 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲馬祖海域日前疑似有解放軍入侵，海巡初判為對岸漁民 。示意圖，非當試船隻。（示意圖／記者林名揚翻攝）

文／中央社

外傳馬祖海域日前疑有中國解放軍入侵。海巡署21日表示，18日在北竿附近海域發現4艘陸籍快艇，立即派線上巡防艇追緝卻遭對方逃離，初判應為對岸漁民，將再和對岸確認。

馬祖資訊網日前發文指出，近日有2艘快艇入侵高登島海域，且船上船員都戴頭罩、無捕魚行為，行跡可疑，漁民表示，很可能是對岸解放軍或武警，才會戴頭罩。

海巡署金馬澎分署告訴中央社記者，針對馬祖資訊網所指有中國大陸快艇越界案，經查18日下午5時許，北竿雷達鎖定4艘可疑目標進入高登盲區（北竿西北方海域），巡防區立即調派正在於南竿黃官嶼南面海域驅離陸籍快艇的線上巡防艇趕往查處。

此外，第十一巡防區當天下午5時26分也另外接獲高登守備隊通報，在高登南面發現上述4艘可疑目標。

金馬澎分署說，18日下午5時41分線上巡防艇抵達通報海域後，立即高速追緝陸籍快艇，但這4艘快艇立即航往西南方向並逃離台灣限制水域。

馬祖與對岸嚴密協同執法合作取締越界陸籍快艇，金馬澎分署說明，但因禁限制水域地理範圍距離很短，進行追緝時，因陸籍快艇速度快，很容易就出界線範圍，便無管轄權限，但海巡署仍嚴密蒐證資料，將提供對岸單位循線追查這類船舶。

金馬澎分署表示，針對這4艘越界陸籍快艇身分，從外觀上無從判定是否為解放軍或武警等公務船舶，但因陸籍快艇漁民擔憂兩岸均採重罰，所以時常戴面罩出海以躲避取締。

另，馬祖資訊網上有當地漁民留言稱，戴面具是對岸漁民也怕被陸方海警船抓，所以不可能為武警人員或武警船。海巡署後續將持續積極和對岸單位確認、處理。

金馬澎分署表示，海巡署「籌建海巡艦艇發展方案」新造的35噸級巡防艇及10噸級沿岸多功能艇，最高航速都高達45節以上，在確保航安前提下，馬祖海巡隊以登檢帶案為目標。且4月21日馬祖海巡隊就動員2艘巡防艇並結合當地漁民力量，於東引海域查扣越界作業的大陸快艇1艘在案。

金馬澎分署說，未來將持續強化勤務部署及執法力度，並透過兩岸協同執法機制，有效打擊、嚇阻越界大陸快艇，確保馬祖海域安全。

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