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50歲護理師「開價8000萬」徵婚！媒人真的幫找到對象

▲▼ 專業媒人婆遇到女護理師開出擇偶條件8000萬。（圖／黃淑晴提供）

▲專業媒人婆遇到50歲護理師開出擇偶條件8,000萬，真的找到對象。（圖／黃淑晴提供）

記者柯振中／綜合報導

嘉義知名媒人黃淑晴近日求助，有位50歲的女子委託幫找對象，條件是「不動產、現金要有8,000萬以上」，讓她十分苦惱。沒想到引起熱議後，這名50歲女子真的找到真命天子，讓黃淑晴感到相當不可思議，也勸對方好好把握姻緣。

黃淑晴在臉書上公布對話，這名來求助的女子是50歲的護理師，沒有婚史，也沒有子女、生活單純，且「貌美可愛有氣質」，強調自己身材很好。

▲▼ 專業媒人婆遇到女護理師開出擇偶條件8000萬。（圖／黃淑晴提供）

▲這名護理師開價8,000萬，希望找到好姻緣。（圖／黃淑晴提供）

黃淑晴說，女子希望找的對象是有錢人，現金、有價證券、不動產總額要8,000萬以上，且不能太胖、年齡要70歲以下，讓她相當苦惱，認為「真的不太容易」。

沒想到徵婚條件曝光後幾天，竟然還真的找到對象，而且還有2名，其中一名是美國返台的退休名醫，聽到對方要求的經濟條件，也沒有感到太過驚訝，因為自己的資產就有這麼多。

據了解，這名退休名醫喪偶，希望能再找個對象，而且要有醫護背景，還提供了不動產證明。黃淑晴聽完嚇了一跳，趕緊請護理師聯絡，還喊話「務必好好把握」，別錯過了一段好姻緣。

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