下週全民適用「快篩陽=確診」　陳時中：篩檢站轉型「醫師診斷開藥」

記者趙于婷／台北報導

為因應大量確診，地方政府日前陸續開設大型篩檢站，針對未來篩檢站規劃，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，未來篩檢站不會沒有用，會轉換成診斷跟開藥站。

北北基桃因確診人數多，陸續開設大型篩檢站分流採檢人潮，但陳時中已宣布下週起快篩陽性視同確診，將變成全民適用。因此篩檢站PCR採檢勢必會減少，陳時中也透露，北北基桃84個篩檢站將轉型作為醫師診斷、給藥地點，屆時若有症狀但快篩陰性者，不用到醫院掛號就可到篩檢站做PCR確認，快篩陽性者也可在此判定領藥。

陳時中表示，北北基桃每天可提供4萬5000人次服務，新設的篩檢站預估每天有8100人次左右的服務量，桃園新設的三站可服務1500人次，加起來可服務5萬4600人次，增加篩檢輛21%，目前最多的是自由廣場。

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至於未來這些篩檢站是否沒用，陳時中直言「沒有！我們會轉換診斷跟開藥站，以後PCR會變少，留著有症狀快篩陰性使用，至於快篩陽經過醫師診斷確診，還要看適應症給藥，不過新設或原來的篩檢量，都可讓確診不用進到醫院，可減少醫院感染風險，所以篩檢站還是會留，只是篩檢降低，給藥功能提高。」



▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）