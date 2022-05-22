南投+953！新增1死　確診孕婦順產「女嬰PCR陰性」

▲南投26歲確診孕婦經剖腹，於早上順利產下女嬰。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布南投縣確診人數新增953例，截至5/21累計確診人數8166例，死亡人數新增1例，居家隔離人數2520例，今日已解除隔離1141例，居家照護人數3444例。疫情期間也傳來好消息，南投縣疫情變應中心接獲通報，一名確診孕婦在早上順利產下3100克女嬰，女嬰PCR為陰性，母子均安。

據了解，這名確診26歲孕婦住草屯，5/20住進南投醫院，因懷孕37週，院方使用抗病毒藥物治療，於今上午被推進產房，09:41由婦產科顏稟嶪醫師動刀剖腹，09:50生下3100克女嬰。顏醫師曾在5月15日為確診孕婦接生，這是他經手接生的第二件案例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

感染科主任廖嘉宏表示，為了替確診孕婦接生，南投醫院準備獨立手術室，關閉正壓空調，並做環境防護避免染污。嬰兒出生過程，院方進行標準COVID-19防護，除了送入保溫箱，並為女嬰執行人生第一次的PCR，採檢結果到中午十二時後確認陰性。

截至目前，南投縣已有三件確診孕婦生產。自然產首例在埔里基督教醫院，28歲仁愛鄉孕婦到埔基產，無症狀，經PCR檢測陽性，使用抗病毒藥物治療，順利生產；另二例發生在南投醫院都是剖腹產。

不過，疫情期間有人迎來新生命，但也有人痛失至親，南投縣今天也新增1死亡案例，累計染疫死亡的民眾已經有4人，包括67歲的埔里阿嬤、88歲的竹山阿公，及99歲的集集人瑞。

南投縣府表示，今日新增確診死亡案例為65歲男性(竹山鎮)， 接種2劑新冠疫苗，屬於洗腎個案，過去病史包括心衰竭、腎疾病、肺癌。5/10到醫院確診，18日就因心衰竭於台中市中國附醫死亡。

另外，縣府也呼籲原住民地區的仁愛鄉、信義鄉，平地原民鄉魚池鄉，如居家快篩陽性後，可以視訊或到診所，經醫師診斷判定確診，不必再到醫院做PCR，如確診無症狀或輕疑症，可就地居家照護，可省下不少交通往返時間及費用。南投縣各鄉鎮確診人數即時訊息可詳見https://reurl.cc/2ZWkKO 。