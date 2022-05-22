　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南投+953！新增1死　確診孕婦順產「女嬰PCR陰性」

▲▼南投確診婦順產。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投26歲確診孕婦經剖腹，於早上順利產下女嬰。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布南投縣確診人數新增953例，截至5/21累計確診人數8166例，死亡人數新增1例，居家隔離人數2520例，今日已解除隔離1141例，居家照護人數3444例。疫情期間也傳來好消息，南投縣疫情變應中心接獲通報，一名確診孕婦在早上順利產下3100克女嬰，女嬰PCR為陰性，母子均安。

據了解，這名確診26歲孕婦住草屯，5/20住進南投醫院，因懷孕37週，院方使用抗病毒藥物治療，於今上午被推進產房，09:41由婦產科顏稟嶪醫師動刀剖腹，09:50生下3100克女嬰。顏醫師曾在5月15日為確診孕婦接生，這是他經手接生的第二件案例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

感染科主任廖嘉宏表示，為了替確診孕婦接生，南投醫院準備獨立手術室，關閉正壓空調，並做環境防護避免染污。嬰兒出生過程，院方進行標準COVID-19防護，除了送入保溫箱，並為女嬰執行人生第一次的PCR，採檢結果到中午十二時後確認陰性。

截至目前，南投縣已有三件確診孕婦生產。自然產首例在埔里基督教醫院，28歲仁愛鄉孕婦到埔基產，無症狀，經PCR檢測陽性，使用抗病毒藥物治療，順利生產；另二例發生在南投醫院都是剖腹產。

不過，疫情期間有人迎來新生命，但也有人痛失至親，南投縣今天也新增1死亡案例，累計染疫死亡的民眾已經有4人，包括67歲的埔里阿嬤、88歲的竹山阿公，及99歲的集集人瑞。

南投縣府表示，今日新增確診死亡案例為65歲男性(竹山鎮)， 接種2劑新冠疫苗，屬於洗腎個案，過去病史包括心衰竭、腎疾病、肺癌。5/10到醫院確診，18日就因心衰竭於台中市中國附醫死亡。

另外，縣府也呼籲原住民地區的仁愛鄉、信義鄉，平地原民鄉魚池鄉，如居家快篩陽性後，可以視訊或到診所，經醫師診斷判定確診，不必再到醫院做PCR，如確診無症狀或輕疑症，可就地居家照護，可省下不少交通往返時間及費用。南投縣各鄉鎮確診人數即時訊息可詳見https://reurl.cc/2ZWkKO 。

▲▼南投確診婦順產。（圖／記者高堂堯翻攝）

►久坐不腰痠就靠它！美姿調整椅銷售超過300萬個，不買嗎？

ET快訊
免排隊一劑只要46元！民眾搶買海外快篩　草莓網熱銷57萬劑
下週全民適用「快篩陽=確診」　篩檢站轉型「醫師診斷開藥」
會考落幕！估上建中34.6分、北一女33.8分　公立高中17
背小三臭名23年！　吳綺莉開轟成龍
快篩實名制85%藥局沒賣完　全台完售率最高的縣市是這！
使用郭台銘「唾液機」快篩陽　柯文哲：去醫院PCR「僅花5分鐘
陳時中坦言「疫情處於高原期」　推估最快7月底降溫
快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用
快訊／增53死！　今增7萬9441例
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下週全民快篩陽＝確診！陳時中曝快篩到貨進度：平均每人可篩10幾次

竹縣+2328　尖石、五峰、關西居民快篩陽納通訊診療範圍

動容！白沙屯媽祖停轎賜福2輪椅病童　「小比」雙手合十母眼眶紅

基隆國中會考結束！6／10寄發成績單　84人確診考生將補考

確診地圖曝！「目前疫情是高原」已累計129萬　下週快篩陽視同確診

會考落幕！專家估上建中34.6分、北一女33.8分　公立高中17分↑

台灣參加WHA機會大？　陳時中：秉持有貢獻參與衛生組織

下週全民適用「快篩陽=確診」　陳時中：篩檢站轉型「醫師診斷開藥」

南投+953！新增1死　確診孕婦順產「女嬰PCR陰性」

指揮中心重申口服藥物「非人人適用」　孕婦用藥需經臨床醫師評估

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

萌柴想上廁所急按服務鈴　發出「4字咒語」紗門秒開

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」 宣布將退休：解封後就回台

工作人員雙腳幫轉泳圈　獨特玩法滑水道更刺激

柴柴用標準台語問候早安　仰頭大喊：姐姐謀郎愛！

下週全民快篩陽＝確診！陳時中曝快篩到貨進度：平均每人可篩10幾次

竹縣+2328　尖石、五峰、關西居民快篩陽納通訊診療範圍

動容！白沙屯媽祖停轎賜福2輪椅病童　「小比」雙手合十母眼眶紅

基隆國中會考結束！6／10寄發成績單　84人確診考生將補考

確診地圖曝！「目前疫情是高原」已累計129萬　下週快篩陽視同確診

會考落幕！專家估上建中34.6分、北一女33.8分　公立高中17分↑

台灣參加WHA機會大？　陳時中：秉持有貢獻參與衛生組織

下週全民適用「快篩陽=確診」　陳時中：篩檢站轉型「醫師診斷開藥」

南投+953！新增1死　確診孕婦順產「女嬰PCR陰性」

指揮中心重申口服藥物「非人人適用」　孕婦用藥需經臨床醫師評估

不甘已婚女同事想分手　恐怖男茶水間摸下體傳訊「手上留味道」

下週全民快篩陽＝確診！陳時中曝快篩到貨進度：平均每人可篩10幾次

王心凌爆衝熱搜冠軍　賢慧畫面曝光獲封「洗碗天后」

林更新甜稱譚松韻「像貓一樣」　曝私下互動零距離

畫家爸被踢館！畢卡索貓用酒「描出自畫像」　帥氣轉身驚呆網

葉竹軒「害羞的打者」但這兩場太猛　曾豪駒：要好好注意了

超前部署！侯友宜列5大防疫政策　「這些都是新北首創」

醫院看病竟遭性侵！14歲少女被「強拉進產房」硬上　逼拍性愛片

竹縣+2328　尖石、五峰、關西居民快篩陽納通訊診療範圍

史上最慢速車禍！台中19歲正妹酒駕　滑行飄過路口連撞2機車

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

生活熱門新聞

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

遠距女友劈腿　工程師冷靜布局報復

疫情有望過最後一關！　專家指1條件邁向正常生活

她生完孩「月經來被硬上」　老公嫌不夠：要離婚

Netflix「買不到快篩」迷因遭出征　網狂逼道歉

本土疫情連降3天　今增7萬9441例

快訊／陳時中：「快篩陽=確診」下週開放全民適用

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

今本土+79441　各縣市分佈曝

梅雨旺盛期要來了　全台連5天防致災劇烈天氣

今增53死！40多歲女打3劑疫苗過世

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘激戰183業務！　初見面就開房下場曝光

一堆確診！你有聚餐卻都快篩陰　醫揭原因

英國男收留22歲烏克蘭正妹難民　拋10年妻女私奔

《全明星4》報名量爆炸！徐展元親邀「背景超狂」5大咖遭拒

台中妹遭性侵全裸爬出廁所　一、二審判無罪

顏佑庭「申請留職」淚灑《營業中》

住婆家「人妻存到150萬買房」　她見老公存款崩潰

合作拍片卻提早上線…大胃王路路「怒鎖他IG」惹議道歉

快訊／喉嚨不舒服！柯文哲快篩陽

白沙屯媽「粉紅超跑」三進三退禮　朝天宮萬人夾道

飲料店被查！廖老大飆罵台中衛生局　鄭照新怒了

Netflix酸買不到快篩遭灌爆　醫：罰300萬

快訊／國中會考五科「解答＋考題」看這裡

遠距女友劈腿　工程師冷靜布局報復

不用有房產！廖老大「女婿唯一條件曝光」

更多

最夯影音

更多
嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續

嚴母教跑滾輪牠遭甩出！小倉鼠委屈被叼回：繼續
原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

媽祖大轎停靠路口狂轉圈！　聽鳴笛聲...才知是讓救護車

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

弟拿蒲公英飛奔找阿母　抵達後眉頭一皺全沒了？

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

體驗超大室內滑索場！　2小時700韓國美女玩翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面