小三嗆正宮「謝謝妳老公借我用、體力好好什麼都會」　慘遭逆襲

▲台北法院認為，崔女侵害配偶權，導致正宮精神受損害，判決應賠償30萬元。（圖／記者羅志華攝）

記者柯沛辰／綜合報導

吳姓人夫出軌外遇一年多，每周都與崔姓小三上床，但任憑對方如何催促，都不願意離婚。崔女忍無可忍，竟選擇用臉書私訊正宮，不僅自爆2人姦情，還嗆聲「謝謝妳老公借我用一年，現在還妳」、「妳老公體力好好，什麼都會」，最後被正宮一狀告上法院，判賠30萬元。

判決書指出，吳姓人夫與妻子結婚5年，卻出軌崔姓女同事，發展成婚外情，每星期固定約會上床。地下情維持1年多後，崔女催促吳男離婚不成，氣得用臉書私訊吳妻「謝謝妳老公借我用一年」、「現在還妳，好好珍惜啊」、「妳老公體力好好，什麼都會」等語，還附上男方赤裸上身的入睡照片。

崔女本以為正宮會知難而退、主動退出，怎料吳妻一氣之下質問丈夫，率先投降的反而是男方。

當下吳男坦承出軌，乞求妻子原諒，還拿出與崔女對話紀錄，證明自己曾多次告訴小三不會離婚，也不想再發生關係，但對話中被崔女反嗆「我有拿刀拿槍逼你嗎？...不是滋味可以每個禮拜（上床）嗎？」

事後，吳妻向崔女提告求償50萬元。台北地院審理後，認為崔女明知吳男有配偶，卻仍與之發生性行為，侵害汪女的身分法益、人格權，破壞他人婚姻圓滿安全與幸福，使正宮精神上受有損害，應賠償30萬元，全案仍可上訴。

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