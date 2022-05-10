住院搞上隔壁床女兒　鹹濕對話曝！小三嗆元配「檢討妳自己」

▲周姓男子住院時與隔壁病人的女兒發生婚外情，小三竟爬到元配頭上怒嗆對方「檢討妳自己」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃資真／台北報導

已婚的周姓男子住院期間認識隔壁病人的女兒，兩人因而擦出愛的火花，時常出外約會、發生性關係，並相互傳送鹹濕對話挑逗對方，王姓小三還向周妻嗆聲「妳要檢討妳自己」，周妻提告求償精神慰撫金100萬元，台北地院判決王女須賠償35萬。

判決書中提到，周男2017年11月期間因故住院，認識隔壁病人的女兒王女，兩人發展成戀人關係後，經常傳訊、致電互道愛意，並出外約會、發生性行為，時間長達4年。

周妻得知丈夫外遇後，直接打電話對質，沒想到身為小三的王女不僅毫無悔意，更嗆元配「妳要檢討的是妳自己好嗎」、「他結婚就不能有朋友了嗎？」；某次元配還在路上碰見兩人甜蜜約會，小三再度嗆聲「妳是抓姦在床了嗎？」、「那妳老公愛我，怎樣？那妳要不要離婚？」元配氣得提告，要王女賠償100萬。

王女主張，與周男只是經常問候、閒聊，尋求心靈上慰藉的知己好友，縱使對話內容看似腥羶、情色，但只是喝醉後的戲謔、開黃腔的玩笑話而已，絕無任何不正常交往關係，也沒有發生過性行為，如果是尺度沒有拿捏好，讓元配心裏不舒服，她深感抱歉；又稱自己沒有工作收入，十幾年來都獨自照顧父親，因此請求酌減慰撫金。

經查兩人對話紀錄，發現王女以「老公」稱呼周男，兩人也經常相互表示愛意，還會傳送「又大又粗的周哥哥」、「親你的弟弟喜歡嗎？」、「幫你下面吸吸舔舔就會好了」等有關周男性器官描述的煽情文字，周男亦曾回覆「我一直想抱著你，像『上一次』一樣做愛」、「只想跟你做愛。你幫我親，我幫你親」等語，台北地院認為元配請求精神慰撫金有理，但審酌兩方經濟、生活狀況，酌減為35萬元。