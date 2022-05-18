竹科已婚男騙女同事上床！偷拍私密過程　她見片崩潰：以後沒愛愛了

▲新竹渣男與未婚女同事發展成情侶關係，偷拍2人的私密影片。（示意圖／記者施怡妏攝）



記者柯振中／綜合報導

竹科一名林姓男子隱瞞已婚身分，與陳姓女同事發展成情侶，還拍下2人的親密影片，陳女事後發現林男已是人夫，感到相當痛苦，氣得告上法院，求償40萬元。新竹地院審理後，判林男需賠償10萬元。

根據判決書內容，林男有碩士學歷，與陳女是同公司、不同部門的同事，但林男見陳女貌美，進而展開追求，雙方發展成了情侶關係。

雙方打得火熱，陳女2019年10月卻意外發現，林男早就結婚，但當時林男承諾「會離婚娶妳」，讓陳女一時心軟，不料12月又被林男告知「妻子懷孕了」，驚覺受騙上當，原來林男做的一切，只是想要騙到自己的身體。

▼已婚碩士隱瞞有配偶的身分，與陳姓女同事發展成情侶關係，偷拍2人的私密影片。（示意圖／免費圖庫pixabay）



陳女氣得一狀告上法院，求償40萬元，指控林男死纏爛打，不但傳「我想跟妳在一起」、「生我的小孩應該很可愛」、「我真的有想過直接讓妳懷孕」等話語，還會站在陳女工作處的門口查崗、阻止陳女與其他人約會。

此外，2人交往期間，林男還沒有經過陳女同意，拍下性愛過程，陳女為此感到憤怒，告知「以後沒有愛愛了」、「誰叫你有拍影片的習慣」、「哪天又被你偷拍」。

儘管林男口頭承諾會刪除，但究竟有沒有刪掉也無從查證，陳女也追問「沒衣服的影片刪光沒」，可見偷拍的舉動讓陳女感到不安。

新竹地院審理後認為，沒有證據能夠證明，林男是用話術欺騙陳女的感情，但偷拍性愛影片的事實較為明確，認定林男侵害陳女的身體隱私，因此判賠10萬元。

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