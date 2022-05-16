　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

成大遠距教學僅限「自強校區」　學生會怒轟校方：一意孤行

▲成功大學發表聲明，將保障十名尼加拉瓜籍學生就學權益。（圖／記者林悅攝）

▲成大學生會不滿校方針對遠距教學防疫政策，一改再改，發公開信呼籲校方正視學生健康。（圖／記者林悅攝）

記者林冠吟／綜合報導

國內疫情大爆發，部分大學陸續宣布遠距上課到學期末，台南成功大學也陸續傳出有學生確診，校方緊急公布自強校區至5月29日止全面改為遠距教學，但卻被學生會控訴公告內容不一，僅自強校區改為線上授課，其餘校區仍採實體教學，引發學生不滿。

台南市15日新增2474例本土病例，其中成大新增29人確診，讓校方也在第一時間宣布自強校區自16日至29日止，全面改為線上教學。成大學生會15日晚間在臉書發文指出，因應校園疫情，校方發布全校公開信，公告自強校區至5月29日止改為線上授課，並表示，修習該校區課程的學生停止到校，全面改為線上課程，意即只要學生有在自強校區修習課程，該生其餘所修習的所有課程也都將全面改為線上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼國立成功大學學生會向校方呼籲防疫規則不要出爾反爾。（圖／翻攝自臉書）

▲國立成功大學學生會向校方呼籲防疫規則不要出爾反爾。（圖／翻攝自臉書）

不過學生會和副校長李俊璋確認後，李俊璋卻表示是以「校區」為單位，僅有「自強校區」改為線上授課，其餘校區仍均採實體授課，並再次發出公告更改規定。

學生會不滿表示，校方無視先前發布遠距教學的原則，儘管學生會與校方盡力溝通，但仍被校方以拒絕回答而駁回。

學生會強調，自國內疫情爆發以來，學生會也積極和校方確認校園疫情狀況，對於是否採取遠距教學，也認同校方在依據科學根據下，不立刻採取遠距教學。

學生會指出，此次爭議點在於，校方早在11日公告線上課程實施之相關規則，事後卻不照規則實施，一改再改，直言根本就是漠視校長座談會和學生溝通的成果，更直接打臉自己的防疫規定。

學生會最後也向校方呼籲，目前已有多所大學全面實施遠距教學，在成大校區也有出現傳播鏈的情形下，希望校方不要一意孤行，視學生的承諾與健康於無物。

►「冰感內褲」穿過嗎？夏天太需要了

ET快訊
快訊／白車「上半身被削掉」！　25歲男駕駛慘死
台中10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐　9確診喉嚨痛炸：誰說跟感冒一樣
快訊／《一家團圓》伊正快篩陽！　悄冒2症狀：難以一時察覺
離婚率最高在這縣市！律師「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻
美國「台灣教堂」槍擊至少1死5傷！　亞裔槍手被捕
41歲莊智淵超猛！　獲6年來首座國際賽冠軍
快訊／貨車違停買檳榔　男騎士閃不過猛撞後車斗慘死
打3劑篩陰免居隔！　前台大醫：不得不的方向「只擔心1件事」
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林今年確診人數累計6607例　這項數字「0」拿下防疫模範生

超過5成出版社不想辦⋯台北國際書展續辦惹議　立委批：說話要負責

快訊／第四劑開打、居隔有望鬆綁0+7　陳時中下午2點記者會說明

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診　喉嚨炸痛哀號：誰說跟感冒一樣

離婚率最高是花蓮！律師「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻義務

成大遠距教學僅限「自強校區」　學生會怒轟校方：一意孤行

鄰居施工打穿天花板　屋主秒奔上樓傻眼：師傅還繼續賣力打

打3劑篩陰免居隔！前台大醫：不得不的方向　「只擔心1件事」

快訊／國1「2車追撞」　紫爆回堵5公里

梅雨開炸！2公路預警封閉、阻斷　恢復通車時間曝光

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

廖老大遇熱心年輕男幫提肉　「得知來應徵」帥喊：明天上工

台灣大道「從頭走到尾」　她花8小時成功走完25km

無業男不堪飢餓2度偷超市　警請吃飯：有困難來派出所

孫淡妃絕美白紗嫁10年前摯愛！　PSY獻唱祝歌「老公秀超猛舞技」

比特犬遭棄養餓到站不穩　瘦成皮包骨見人搖尾求救

雲林今年確診人數累計6607例　這項數字「0」拿下防疫模範生

超過5成出版社不想辦⋯台北國際書展續辦惹議　立委批：說話要負責

快訊／第四劑開打、居隔有望鬆綁0+7　陳時中下午2點記者會說明

10貴婦怕染疫躲豪宅聚餐9確診　喉嚨炸痛哀號：誰說跟感冒一樣

離婚率最高是花蓮！律師「10點家庭法律」勸世：做愛不是夫妻義務

成大遠距教學僅限「自強校區」　學生會怒轟校方：一意孤行

鄰居施工打穿天花板　屋主秒奔上樓傻眼：師傅還繼續賣力打

打3劑篩陰免居隔！前台大醫：不得不的方向　「只擔心1件事」

快訊／國1「2車追撞」　紫爆回堵5公里

梅雨開炸！2公路預警封閉、阻斷　恢復通車時間曝光

老父走失！桃園女居家檢疫無法外出好急　警巡邏發現迅速尋獲

台南住宿式社福機構持續強化防疫　黃偉哲：守護長者健康

陽岱鋼連兩天貢獻長打！9局敲逆轉安率隊拿下隊史首勝

疫情燒進立法院！費鴻泰PCR確診、黃國書快篩陽　累計11名立委染疫

雲林今年確診人數累計6607例　這項數字「0」拿下防疫模範生

快訊／獨行俠挺進西區冠軍賽！狂勝太陽33分　唐西奇3節轟35分

租客在車位燒炭！　害藝文特區千萬宅慘成「輕事故屋」

超過5成出版社不想辦⋯台北國際書展續辦惹議　立委批：說話要負責

烏克蘭反攻號角響起！首支部隊直搗俄邊境　興奮插旗畫面曝光

彰化驚悚車禍！白車與貨車相撞「上半身削掉」　25歲男慘死

深V妹甜笑就狂晃！超暈「25秒影片」　神人開門　網暴動：和平獎頒給妳

生活熱門新聞

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

半數員工領33K？台鐵爆3個月已走204人

台大醫：Omicron對兒童是虎姑婆！不是巧虎

確診女插隊領藥被糾正　轉頭報復性咳嗽

駕訓班驚見超辣女教練　美腿炸出

2歲童確診高燒亡！醫揭「恐怖體溫」：快送急診

第二波更強！全台12縣市豪大雨警戒

公衛學者提1認同　籲全面取消居隔

第4劑疫苗今開打！400萬人符合資格　6QA看「誰可接種、廠牌怎選」

輕症8大症狀　醫列必備藥物清單

今晨14.7℃！18縣市大雨溼全台　下波變天時間曝

化痰藥可降4成死亡率　藥局搶到缺貨

更多熱門

相關新聞

打3劑篩陰免居隔！醫：不得不的方向　「只擔心1件事」

打3劑篩陰免居隔！醫：不得不的方向　「只擔心1件事」

行政院長蘇貞昌拍板鬆綁「3＋4」居家隔離，打滿3劑疫苗快篩陰性免隔離。但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前會議還未完全達成共識，會研議相關配套，預計今（16）日後才會公布。對此，前台大感染科醫師林氏璧認為，走向相信民眾的自我管理，是不得不的方向，但唯獨擔心「有沒有這麼多快篩可以以篩代隔」。

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

化痰藥可降4成死亡率　藥局搶到缺貨

化痰藥可降4成死亡率　藥局搶到缺貨

公衛學者提1認同　籲全面取消居隔

公衛學者提1認同　籲全面取消居隔

台大醫：Omicron對兒童是虎姑婆！不是巧虎

台大醫：Omicron對兒童是虎姑婆！不是巧虎

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染本土疫情台南成大學生會遠距教學

讀者迴響

熱門新聞

楊繡惠無預警宣布跟白雲「在一起了」

白雲狂被問「脫口和楊繡惠結婚進度」！開6位數聘金

遭反骨正妹擺臭臉！設計師Andy不忍回擊

沒人愛吃肯德基？　網曝「1致命傷」：不會再去第2次

黑男女友認了「長期不敢看他影片」！看到他約妹：真的氣炸

快訊／楊繡惠、白雲直播合體「揭喜訊內幕」！

打滿3劑有望免隔離　專家曝關鍵重點

泌尿醫揭「GG變小4原因」！有這壞習慣猛縮2公分

連4天破6萬　醫讚關鍵政策：這才是人民需要的

相馬茜消失8年「驚人正面照曝光」！46歲長這樣

世界最孤獨動物園！老翁花光退休金苦守33年

半數員工領33K？台鐵爆3個月已走204人

男神驚爆拉未成年女偶像開房！女方直播認了

台大醫：Omicron對兒童是虎姑婆！不是巧虎

婦生5胎　婆婆「不准吃避孕藥」

更多

最夯影音

更多
瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」

瘦子宣告人夫在此　「沒娶她也不會娶妳」
反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

反骨雙胞胎妹妹剪髮擺臭臉認：確實哭了　道歉「是我不懂時尚」Joeman揭無奈心聲

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

100歲二戰護士跳傘慶生　從飛機躍下「完成心願」

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

倉鼠被倒花盆脊椎全斷　熱心網友搜地圖接力救

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

駕駛「紅線上排隊」被開單　怒控警雙標：前面車免罰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面