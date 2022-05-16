成大遠距教學僅限「自強校區」　學生會怒轟校方：一意孤行

▲成大學生會不滿校方針對遠距教學防疫政策，一改再改，發公開信呼籲校方正視學生健康。（圖／記者林悅攝）



記者林冠吟／綜合報導

國內疫情大爆發，部分大學陸續宣布遠距上課到學期末，台南成功大學也陸續傳出有學生確診，校方緊急公布自強校區至5月29日止全面改為遠距教學，但卻被學生會控訴公告內容不一，僅自強校區改為線上授課，其餘校區仍採實體教學，引發學生不滿。

台南市15日新增2474例本土病例，其中成大新增29人確診，讓校方也在第一時間宣布自強校區自16日至29日止，全面改為線上教學。成大學生會15日晚間在臉書發文指出，因應校園疫情，校方發布全校公開信，公告自強校區至5月29日止改為線上授課，並表示，修習該校區課程的學生停止到校，全面改為線上課程，意即只要學生有在自強校區修習課程，該生其餘所修習的所有課程也都將全面改為線上。

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▲國立成功大學學生會向校方呼籲防疫規則不要出爾反爾。（圖／翻攝自臉書）



不過學生會和副校長李俊璋確認後，李俊璋卻表示是以「校區」為單位，僅有「自強校區」改為線上授課，其餘校區仍均採實體授課，並再次發出公告更改規定。

學生會不滿表示，校方無視先前發布遠距教學的原則，儘管學生會與校方盡力溝通，但仍被校方以拒絕回答而駁回。

學生會強調，自國內疫情爆發以來，學生會也積極和校方確認校園疫情狀況，對於是否採取遠距教學，也認同校方在依據科學根據下，不立刻採取遠距教學。

學生會指出，此次爭議點在於，校方早在11日公告線上課程實施之相關規則，事後卻不照規則實施，一改再改，直言根本就是漠視校長座談會和學生溝通的成果，更直接打臉自己的防疫規定。

學生會最後也向校方呼籲，目前已有多所大學全面實施遠距教學，在成大校區也有出現傳播鏈的情形下，希望校方不要一意孤行，視學生的承諾與健康於無物。