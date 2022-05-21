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LIVE／本土疫情有望緩坡下降？陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(21日)14:00召開記者會，由指揮官陳時中說明疫情。原推估5/20達疫情高峰，但昨本土8.5萬例，比預測的10萬還低。另外，指揮中心坦言快篩陽視同確診對象將擴大，而國民黨立委到指揮中心請命，建議將偏鄉、原鄉、離島等納入認定範圍，獲得陳時中口頭允諾。相關議題有望進一步說明。

本土疫情未歇，國民黨立委江啟臣、孔文吉、鄭天財、無黨籍立委高金素梅等人，昨日前往指揮中心向陳時中請命，要求放寬「快篩陽性視同確診」的適用對象。陳時中昨日在疫情記者會上則指出，試辦65歲以上跟三類人的快篩陽經醫師評估後認定確診，「待行政流程順暢後，會陸續開放。」他說，未來PCR需求會越來越低，逐次減低，還是有一定需求在。

指揮中心原推估5/20會達疫情高峰，本土確診數將突破10萬人，但昨日各縣市病例數均降，僅有8.5萬例，相較於前日9萬餘例更少了5000例。陳時中表示，究竟是疫情走下坡還是洪峰未到，還有待觀察1~2天才知曉。

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▲▼指揮中心5/20記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心5/20記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

第二輪快篩實名制原訂下週上路，但因強碰端午連假，指揮中心擔心物流問題，直言要「再想一下」，不過昨天已針對第一輪熱點藥局做出緊急配套，今起1728家完售藥局增配2箱，讓販售上更有彈性，另針對幅員遼闊的偏鄉78據點一次發配5箱，避免民眾撲空。

昨日新增237例中重症再創今年新高，其中有109人未接種過疫苗，陳時中喊話長者盡快打疫苗，更提到65歲以上長者與55歲以上原住民在5/31前接種都有500元衛教品可領。

另外，國內PCR檢測需求大增，鴻海集團創辦人郭台銘以個人名義投資的富佳生技研發家用PCR檢測機，先前向衛福部食藥署送件申請EUA(緊急授權)，食藥署昨日公告通過，可專案製造、販售，未來民眾可以在家輕鬆完成PCR檢測。相關議題有望記者會中說明。

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