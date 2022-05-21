會考數學難易適中　考題生活化兼多樣性「買遊戲機入題」

▲國中會考第二節考數學。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

近20萬人報名的國中教育會考今（21日）登場，第2節考數學，數學教師指出，這次考題取材生活化且兼具多樣性，包括抽球探討機率問題、鞋店特惠方案、購買遊戲機等考題，前13題計算量低，有助於降低考生答題焦慮感，整體而言，試題具鑑別度，試卷整體難度為難易適中。

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▲國中會考第二節考數學，出現購買遊戲機等生活化考題。（圖／記者許宥孺翻攝）

協助教育部解題的台北市北投國中林柏嘉表示，這次考題平均大致分布在三個年級，以幾何類型共出9題最多，試卷前 13 題為單一數學知識概念為主，需要的計算量低，第19題後是較具有挑戰性題目，多數是幾何題，學生需要清楚、深入的理解數學概念，這樣難易度安排，有助於學生降低答題時的焦慮感，也鼓舞學生應答。

今年是12年國教課綱第一年，林柏嘉分析，生活中數學素養依然是數學科試卷方向，學生需要有連結具體情境和數學概念的，而在一些數學概念情境中，需要活用數學知識與概念的試題。

高雄市大仁國中數學老師廖惠儀以試題舉例說明，她說，今年特色試題約9題，數學科試題取材自生活中熟悉的場景，兼具生活化與多樣性，包括抽球探討機率問題、鞋店特惠方案、由通訊軟體對話紀錄推論遊戲機預算等，其中第十一題為A方在LINE上詢問對方遊戲機買了沒，而售價比預算多了1200元，對方回答現在打8折，A則回答這樣就比預算少200元，要考生算出遊戲機價錢。

