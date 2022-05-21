　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫勞盟揭「部桃醫護去年Q1後沒領津貼」　網加碼點名：賴皮耶！

▲桃園市長鄭文燦指出，國軍804醫院正進行清零計畫，居民若有就醫需求可轉至鄰近部桃或聯新醫院就醫。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲衛生福利部桃園醫院。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情急速升溫，醫療量能瀕臨崩潰，在醫護人員努力守住前線之際，說好的獎勵，卻從去年開始就跳票？醫勞盟昨（21）日在臉書粉專揭露，部立桃園醫院自疫情開始，就肩負專責病房重任，期間還經歷支援、院內感染危機，然而從去年Q1之後，醫護應得的防疫津貼卻完全沒領到。

醫勞盟在臉書粉專以「勇敢站在第一線不逃的部桃，得到了什麼？」為題發文揭露，「自從疫情開始，肩負專責病房重任，還支援機場與檢疫所的部桃，還歷經院內感染危機，冒著高度危險的部桃人，竟然從去年Q1之後，就沒有領到應得的防疫津貼了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫勞盟提到，本月初終於等到了說明文，並在昨日承諾要發放去年Q2、Q3、Q4的津貼，但只先給八成，然而更讓醫護無言的是，「只發了Q2，而且只有病房部份，支援機場與檢疫所的部分還是欠著」。

醫勞盟對此無奈嘆道，「欠過年，還滿一年了呢！希望部桃所有努力的醫療人員，都能早日得到他們應有的津貼。」

▲▼醫勞盟揭露，部立桃園醫院的醫護人員自從去年Q1後，就沒有領到防疫津貼了。（圖／翻攝自Facebook／醫勞盟）

▲醫勞盟揭露，部立桃園醫院的醫護人員自從去年Q1後，就沒有領到防疫津貼了。（圖／翻攝自Facebook／醫勞盟）

文章曝光後掀起熱議，網友們紛紛留言為醫護抱不平，「寧願一直發紓困金給不需要被紓困的人，也不發給當初承諾給醫護的工作薪資以及獎金」、「太過分了！醫護在第一線那麼辛苦」、「醫院只會說共體時艱」。醫師蘇一峰也留言表示，「醫護韭菜割好割滿……。」

更有網友留言透露，其實不只部桃醫護沒有領到津貼，「全國呼吸治療師110年第二季後的獎勵金也都沒有發放喔～不是單一醫院的問題」、「土城醫院一樣還沒發啦，賴皮耶，去年12月底衛福部就撥款了」。

►零負擔的內衣在這裡！平均一件才153元

►蘿拉蜜思蜜粉激殺5.3折！快啾姊妹一起囤貨

ET快訊
不忍了！　肯德基店員揭「蛋撻真相」
快訊／北市宣布公私幼兒園「下週停課5天」
快訊／陳時中示警：疫情往「1區域」微幅成長
快訊／台中工人誤觸高壓電！　當場失去意識
LIVE／新北單日+23346本土！　侯友宜最新說明
確診連兩天下降「高峰推遲」？　陳時中：會拖比較長
驚魂！數學科考生「快篩陽」後送　會考首日3320人確診
快訊／柯文哲嗆中央「瞎指揮」　陳時中回應了
3孩快篩陽「小寶突抽搐+眼上吊」　媽癱哭
快篩實名制「越剩越多」！　指揮中心調整配送方式
快訊／會考第一天　台中考生身體不適「現場快篩陽」！
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北美館最新亮點！「藍屋」戶外廣場展出　功能揭秘

會考數學難易適中　考題生活化兼多樣性「買遊戲機入題」

陳時中喊話「中央、地方合作」！曝2努力目標：盡量讓國民不排隊

全台確診地圖曝光！羅一鈞分析「關鍵2天」：將過高峰的可能性

馬英九自豪「任內年年參加WHA」！陳時中：我們不會矮化自己來參加

快訊／不降反升！台中逼近8千例　盧秀燕：低收入戶快篩補助5百

本土疫情往「中」走！陳時中：南北平穩緩降　中部微幅成長

喊「科技防疫」求入WHA！陳時中：台灣成功防疫值得互相學習

雲林+1076！累計確診人數破萬　今再增1確診者死亡...原因待查

高雄+7584！BNT疫苗即日可預約　「這一對象」最高領700元

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

大叔穿紅內褲跳熱舞!　妖豔拉裙擺臀店員笑瘋

媽祖原地搖擺「思考往哪走」　信徒沿路彎腰撿垃圾護環境

告蔡英文、蘇貞昌、陳時中　楊志良按鈴：涉殺人罪

阿金慵懶休息突被襲擊！　毛卡掃地機器人媽神救援

林秀香想色色了！　性慾爆發狂磨蹭「歐巴想去你家」

北美館最新亮點！「藍屋」戶外廣場展出　功能揭秘

會考數學難易適中　考題生活化兼多樣性「買遊戲機入題」

陳時中喊話「中央、地方合作」！曝2努力目標：盡量讓國民不排隊

全台確診地圖曝光！羅一鈞分析「關鍵2天」：將過高峰的可能性

馬英九自豪「任內年年參加WHA」！陳時中：我們不會矮化自己來參加

快訊／不降反升！台中逼近8千例　盧秀燕：低收入戶快篩補助5百

本土疫情往「中」走！陳時中：南北平穩緩降　中部微幅成長

喊「科技防疫」求入WHA！陳時中：台灣成功防疫值得互相學習

雲林+1076！累計確診人數破萬　今再增1確診者死亡...原因待查

高雄+7584！BNT疫苗即日可預約　「這一對象」最高領700元

比爾蓋茲沒用微軟手機！　自曝是三星折疊機用戶「原因曝光」

勾引胡宇威喝酒「獲得一滴血」　曾沛慈美人計有目的

北美館最新亮點！「藍屋」戶外廣場展出　功能揭秘

會考數學難易適中　考題生活化兼多樣性「買遊戲機入題」

陳時中喊話「中央、地方合作」！曝2努力目標：盡量讓國民不排隊

全台確診地圖曝光！羅一鈞分析「關鍵2天」：將過高峰的可能性

不爽兒子告發寺廟內幕　迷信母親手「杖斃」他！2小時殘暴畫面曝

快篩陽確診率達97.4%　侯友宜再向中央喊話：別再堅持PCR

渣男誆離婚猛示愛　追不成「叫老婆告死你」...還索賠100萬

曾傳昇攻守都獲肯定仍回二軍　葉總談養成：不想讓他上上下下

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

生活熱門新聞

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

快訊／今暴增59死「追平新高」！本土暴增8萬4587例

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

滯留鋒南北徘徊　明起「致災性降雨」連炸7天

羅東國小教師抹黑徐巧芯　校長曝他為人

會考驚魂！數學科一考生不適「快篩陽」後送

自然感染＝打完疫苗？醫給答案

國立成功大學：確診不需要通報，領保險金才要

廖老大取消訂位「反嗆報警阿」GG　消保官解答

明停雨空檔　下波梅雨炸全台連下5天

50元↓哪款泡麵最神？鄉民推「1品牌」

快訊／本土+84587！3縣市破萬例

更多熱門

相關新聞

「確診可繼續上班」護理師躲租屋　單親母1句逼哭她

「確診可繼續上班」護理師躲租屋　單親母1句逼哭她

這段時間，前線醫護忙得焦頭爛額，承受著極大壓力與辛勞；然而，一些政策與實際情況，都讓他們倍感心寒。就有護理師對於「確診可繼續上班」無法接受，忍不住想問「醫療人員的家人、小孩都該死嗎？」

量能緊繃！醫護揭真相「病床數不是重點」

量能緊繃！醫護揭真相「病床數不是重點」

篩了醫療會崩盤！　陳時中「一句話」她氣炸：出來道歉

篩了醫療會崩盤！　陳時中「一句話」她氣炸：出來道歉

捷運南環段帶動這區站上房價初升段　3字頭公寓詢問度高

捷運南環段帶動這區站上房價初升段　3字頭公寓詢問度高

快訊／柯文哲：和平醫院「全院收確診者」

快訊／柯文哲：和平醫院「全院收確診者」

關鍵字：

醫護防疫津貼部立桃園醫院醫勞盟Q1

讀者迴響

熱門新聞

她昏睡「下體一陣涼」！　驚醒告男友性侵

快訊／「猴痘」來襲　世衛緊急開會

女秘書車震前衛生局長！　綠帽夫偷錄音下場慘

徐新洋求婚　女友錯愕吐一句話

連千毅520放閃「50萬愛妻」　最強奶媽一句話嗆爆他

男童抽搐等嘸救護車！路人媽急把小孩趕下車　

嫂子是尪前女友！　人妻崩潰求救

唐治平重回八點檔突被消失！

苗栗教養院深夜求救賈永婕！

不忍了！肯德基店員揭「蛋撻真相」

快訊／今暴增59死「追平新高」！本土暴增8萬4587例

女主播誤喝清冠一號茶包！　「4嚴重副作用」嚇壞

反骨雙胞胎「卸掉濃妝」爆反差！清純模樣曝

許路兒「收工照」掀暴動　網：終於公開

滯留鋒南北徘徊　明起「致災性降雨」連炸7天

更多

最夯影音

更多
王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲

王心凌再跳《愛你》可當「甜心奶奶」　潔西卡「乘風破浪」飆唱《失落沙洲
趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

趙小僑寶寶性別曝光！　「氣球一破」哥哥劉子銓感動落淚擁抱媽

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

日本爸淡定教2歲娃打蛋　小手成功剝殼露超Q萌笑

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

女婿唯一條件 「沒負債」　廖老大：若達不到娶三X！

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面