醫勞盟揭「部桃醫護去年Q1後沒領津貼」　網加碼點名：賴皮耶！

▲衛生福利部桃園醫院。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者黃品臻／綜合報導

本土疫情急速升溫，醫療量能瀕臨崩潰，在醫護人員努力守住前線之際，說好的獎勵，卻從去年開始就跳票？醫勞盟昨（21）日在臉書粉專揭露，部立桃園醫院自疫情開始，就肩負專責病房重任，期間還經歷支援、院內感染危機，然而從去年Q1之後，醫護應得的防疫津貼卻完全沒領到。

醫勞盟在臉書粉專以「勇敢站在第一線不逃的部桃，得到了什麼？」為題發文揭露，「自從疫情開始，肩負專責病房重任，還支援機場與檢疫所的部桃，還歷經院內感染危機，冒著高度危險的部桃人，竟然從去年Q1之後，就沒有領到應得的防疫津貼了！」

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醫勞盟提到，本月初終於等到了說明文，並在昨日承諾要發放去年Q2、Q3、Q4的津貼，但只先給八成，然而更讓醫護無言的是，「只發了Q2，而且只有病房部份，支援機場與檢疫所的部分還是欠著」。

醫勞盟對此無奈嘆道，「欠過年，還滿一年了呢！希望部桃所有努力的醫療人員，都能早日得到他們應有的津貼。」

▲醫勞盟揭露，部立桃園醫院的醫護人員自從去年Q1後，就沒有領到防疫津貼了。（圖／翻攝自Facebook／醫勞盟）

文章曝光後掀起熱議，網友們紛紛留言為醫護抱不平，「寧願一直發紓困金給不需要被紓困的人，也不發給當初承諾給醫護的工作薪資以及獎金」、「太過分了！醫護在第一線那麼辛苦」、「醫院只會說共體時艱」。醫師蘇一峰也留言表示，「醫護韭菜割好割滿……。」

更有網友留言透露，其實不只部桃醫護沒有領到津貼，「全國呼吸治療師110年第二季後的獎勵金也都沒有發放喔～不是單一醫院的問題」、「土城醫院一樣還沒發啦，賴皮耶，去年12月底衛福部就撥款了」。