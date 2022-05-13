快訊／和平醫院「全院收確診者」　柯文哲：召募50醫護「國家需要你」

記者蘇晏男／台北報導

台北市長柯文哲今（13日）宣布和平醫院全院轉成「防疫醫院」，專責病房要上升到200床，所以要招募50名專責病房的防疫天使，條件是具護士或護理師證照，且已打滿3劑疫苗或曾確診過的人。柯文哲說，徵求勇士，國家現在需要你們，投入最危險的第一線。

▲北市宣布招募50名醫護到和平醫院工作。（圖／台北市政府提供）

柯文哲13日下午召開台北市防疫記者會，會中他宣布，和平醫院要全院轉成「防疫醫院」，所以防疫專責病房要上升到200床；因為要分艙、分流，但防疫病房的人力需求不是普通病房可以比，所以更耗人力。但更麻煩的是，和平醫院本身醫護因確診、居隔的有一大堆，所以病房無法有效開放，就得需要召募即戰力。

柯文哲說，所以北市要招募50名專責病房的防疫天使，條件是具護士或護理師證照，且已打滿3劑疫苗或曾確診過、不怕的人，拜託你們投入戰場。柯說，屆時整個醫院都是收確診者，需要大量人力，所以徵求勇士，國家現在需要你們，投入最危險的第一線。

另外，柯文哲也表示，北市12區公所的關懷中心也要召募人力，薪水是每小時230元，每周上限40小時，換算月薪3萬6800元，詳細資訊上「台北就業大補貼」網站查詢。

▼北市12區公所的關懷中心召募人力。（圖／台北市政府提供）