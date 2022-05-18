量能緊繃！醫護揭真相「病床數不是重點」　護理師淚：全家淪陷

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著國內疫情持續蔓延，醫療量能緊繃，第一線的醫護們更忙到天昏地暗。醫勞盟16日在臉書發文，短短1句話道盡醫護的辛酸，還有護理師哽咽直呼，「南丁格爾的蠟燭精神，我覺得還沒燒完，我先自己折斷。」

病房、病床數被視為醫療量能的重要指標；然而，醫勞盟前天卻在臉書喊話，「民眾該關心的不是床數，而是可以上班的照護人力。」

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這番話引起極大共鳴，許多醫護人員湧入留言，「還沒疫情之前的人力就緊繃了啊，現在疫情來了，就請民眾一起面對歷史共業」、「我覺得民眾二字應該改成指揮中心」、「是覺得病人躺在床上就會自動康復嗎」、「終於有人說出一針見血的話了」、「真的，身為護理人員，全家也都淪陷了」、「真的...都搞錯重點」、「確診的醫護，只要一採陰就得被call回上班，到底是有沒有把醫護人員當人看」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

為了因應疫情洪峰來襲，確保醫療量能不致潰堤，同時改善確診者照護及關懷的行政流程，指揮中心具體做法有三：

1.採檢分流，讓醫院及急診室回歸收治中重症及其他醫療需求的任務。

2.擴大鬆綁、行政減壓，從縮小匡列範圍、取消電子圍籬、鬆綁居家隔離等措施，來釋放第一線防疫人力的壓力。

3.縮短民眾確診後的等待期，包括相關行政流程及等待通知的時間，以便各地方政府能及時介入關懷，緩解確診者的焦慮及恐慌。

另外，本（18）日記者會上，也有談到關於醫療量能，醫療應變組副組長羅一鈞表示，「社區醫院原地收治的部分，我們先前已與相關單位討論，開過幾次會，針對醫院實際碰到人力短缺、硬體設施上的配套等，目前會把SOP趕快研擬出來，讓這些醫院可以來執行。」

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