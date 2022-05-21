渣男誆離婚猛示愛　追不成「叫老婆告死你」...還索賠100萬

▲已婚李男騙單身楊女他已離婚，約楊女出遊、用餐，後又叫老婆提告，求償百萬。

記者郭玗潔／台中報導

李男於2016年結婚，和妻子育有一子，但仍在婚後追求楊姓女子，後與楊女疑有爭執，李男向妻子說自己外遇，並提供楊女的照片、通訊紀錄作為證據，唆使妻子對楊女提告，求償精神慰撫金100萬元，經台中地院審理，認為妻子單憑李男敘述指控楊女，證據不足，判處楊女免賠。

原配沈女控訴楊女明知李男已婚，仍自2019年8月至2021年5月間與李男交往，期間多次單獨出遊、上床。楊女答辯表示，她和李男2019年底雖有短暫情愫，但從沒發生過關係，2020年4月發現李男友有老婆後，就拒絕和他有過多接觸，反倒李男一直透過友人聯絡她，又在去年拿出離婚協議書，證明自己已經離婚，她才和他去爬山，後又發現李男根本沒離婚，也再度拒絕追求。

經台中地院查證，原配主張楊女明知丈夫已婚還和他交往，只是李男單方面向原配陳述的內容，李男也提供到楊女家用餐、一同出遊與臉書對話的照片，交給妻子作為提告證據。

但法官查驗李男傳給楊女的訊息，有謾罵楊女「多愛找男生的花痴、噁心」、「我明天絕對叫沈(妻子)告死你」等言論，顯示李男對楊女多有不滿，立場有失偏頗，也難從原配所提供的證據，證明楊女知道李男有配偶，或有與他逾越一般男女正常社交往來分際，判處原配敗訴。