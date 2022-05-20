助學子扎根廉能！ 中市府攜手廉政、檢察及4大學簽合作意向

▲助學子扎根廉能！台中市府攜手廉政署、檢察署及4所大學簽合作意向。（圖／記者游瓊華攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

公私協力守護公共工程品質！台中市政府攜手法務部廉政署、台中高分檢、台中地檢署，與在地4所大學聯盟推動工程倫理，今（20）日共同簽署合作意向書並發表廉能透明宣言。副市長陳子敬代表市府出席表示，此次合作將工程倫理導入各校專業學習課程，有助準工程人員啟發職場應用力及建立廉潔操守觀念。



市府政風處今日在台灣大道市政大樓舉辦「台中大學聯盟推動工程倫理」合作意向簽署暨公共工程廉能透明宣言發表儀式，副市長陳子敬、廉政署副署長沈鳳樑及國立中興大學副校長林俊良、逢甲大學校長李秉乾、東海大學校長張國恩、朝陽科技大學校長鄭道明，在台中地檢主任檢察官黃政揚及台灣透明組織顧問團召集人暨僑光科技大學校長余致力的見證下，共同簽署發表合作意向及廉能透明宣言，展現跨域合作堅守廉能風氣的決心。



▲台中市副市長陳子敬。（圖／記者游瓊華攝）

陳子敬表示，推廣工程倫理如同現今防疫，唯有藉由疫苗培養強大的自體免疫，才能真正抵抗外在病毒侵害。推動工程倫理教育也是如此，學子們未來都是台灣工程界的精英，市府接軌國際趨勢，順應聯合國「2030永續發展目標」（SDGs），與各合辦單位公私協力，盼幫助學子精進職能及扎根廉潔操守觀念，進一步提升公共工程品質。



陳子敬指出，台中市各項重大工程陸續完工中，市府會持續精進不停歇，透過廉政論壇活動，深化公務人員廉潔素養與企業誠信，全方位展現堅守廉潔誠信與工程倫理的決心，持續讓市民有感，幸福倍增，並堅持「推動工程倫理、建設幸福台中、鼓勵公私協力、營造陽光城市、促進誠信透明、堅守法令遵循、攜手跨域整合、追求工程卓越」的信念與意志。



廉政署副署長沈鳳樑肯定及感謝市府首次以「聯盟」概念，結合多所學校，全面將「工程人員法令遵循及倫理問答」導入大學教育，培養學生工程倫理認知及職場應用能力，讓準工程人員在未來面臨衝突選擇時能有所依循。



沈鳳樑指出，今年台中市成立「巨蛋體育館」重大採購廉政平台，充分展現「陽光、透明」的理念，透過專業機關、廠商及民眾的參與，凝聚各界力量，促成公私協力合作，讓重大工程建設能如期、如質、無垢完成，感謝市府團隊與廉政署持續一起為廉能誠信價值努力。





各大學出席校長或副校長對於市府主動聯合各大學積極推動工程倫理，共同培育提升未來工程人員專業倫理素養，均表達高度支持與認同。中興大學副校長林俊良表示，興大工程相關系所校友在公部門服務比例相當高，期許未來工程人員在兼顧法令與效率下做出最好的判斷；逢甲大學校長李秉乾表示，建構廉能優質的產業環境，將有助於吸引優秀人才進入工程相關領域工作。



東海大學校長張國恩表示，在新科技、工法和思維下，如何兼顧工程倫理達成永續發展的目標，可納入新舊融合的內容做為未來合作的方向，讓台中市繼續宜居、繼續進步；朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽畢業生在台中市公共建設扮演重要角色，感謝市府近年來積極推動工程倫理。



見證人余校長表示，貪腐在國際透明組織眼裡如同病毒，而教育就如同疫苗，疫苗打得對、打得好，免疫力會變強，在職涯發展過程遇到兩難抉擇時，選擇符合工程倫理規範的機率就會提高，在各合辦機關及大學支持與積極參與下，對強化工程倫理、倡廉反貪有非常大的幫助，將台中市打造成為最幸福、最宜居、最乾淨的城市。



市府政風處表示，市府與廉政署運用大學聯盟推行工程倫理，持續深耕教育啟發未來即將投入產業的準工程人員的思辨與專業倫理素養，期能啟發學子職場應用能力及建立正確廉潔操守，更透過產學合作共同建立廉能優質的工程品質及採購環境，鼓勵優秀人才投身政府部門。



今日儀式，包括副市長陳子敬、法務部廉政署副署長沈鳳樑、國立中興大學副校長林俊良、逢甲大學校長李秉乾、東海大學校長張國恩、朝陽科技大學校長鄭道明出席、台中地檢主任檢察官黃政揚及台灣透明組織顧問團召集人暨僑光科技大學校長余致力均出席。