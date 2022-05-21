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自然感染＝打完疫苗？醫給答案　Omicron「2特點」太危險

▲▼在總統蔡英文增加篩檢站的指示下，由北榮負責的中正紀念堂車來速PCR篩檢站今天早上八點正式啟用。大批民眾或開車或騎車或步行，大批湧入中正紀念堂進行PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲醫師強調，千萬不要刻意染疫，若沒打過疫苗，對身體的傷害更可怕。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／綜合報導

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞20日在記者會中指出，確診解隔者，未來三個月內若有接觸確診者無須再次匡列，有如獲得無敵星星三個月，具有一定程度的免疫力。但他也強調，千萬別為此涉險染疫，因為有共病者恐容易出現中重症。有醫師也認為，假設一劑疫苗都沒打過的人，千萬不要想著用「自然感染」的方式，當作打疫苗。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在臉書分享，有些民眾認為，「不用打疫苗，再使用自然感染，就等同於打完疫苗。」對此，醫師直呼「不同意，且大錯特錯。」

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黃軒解釋，2020年新冠疫苗尚未出現，就有已有很多報導提到「自然感染產生的抗體不夠高、不夠持久」，甚至在3個月後有些只剩不到18-20%抗體，此時若遇到新的變種病毒，身體很快又會被入侵。而根據台灣疾管署「接種對象與期程、注意事項」指引也說明，無論過去曾是有症狀或無症狀的新冠感染史，都應提供疫苗接種。

另外，新冠感染個案建議自發病日起至少間隔6個月，並符合終止隔離或治療標準後，再接種疫苗。黃軒認為，單純靠Omicron病毒自然感染後產生的抗體，當成護身符「太不可靠了。」畢竟以Omicron的特點，變異太快，容易產生重複感染，且99%無症狀/輕症，容易發生「重複感染」的高風險族群，卻又是無症狀/輕症狀患者們，體內所激發的免疫力本來就不高，也不持久。只要Omicron病毒有稍微突變點，很容易再次攻破、再次感染。

▲▼中和環球購物中心新冠疫苗機動接種站不定期開設，今明兩天接受網路預約及現場排隊接種成年人一到四劑，及青少年第一二劑。新北市長侯友宜關心接種狀況，特地前來視察。（圖／記者湯興漢攝）

▲根據研究，施打三劑疫苗者，若突破性感染，可能會有綜合免疫力。（示意圖／記者湯興漢攝）

「所以不行！請不要想嘗試感染新冠病毒，來增強自己的免疫力」，這是錯誤又傷害身體健康的行為。黃軒強調，再次新的攻破、又再新的感染，再次突變新的變種病毒，也難保之後的後遺症，也會更長、更久，故不可故意染疫，這是危險行為，且生命可能會受到嚴重破壞。

黃軒更舉國際期刊佐證，未接種疫苗者，中和抗體在其他變種病毒感染時，呈現的水準是低的，至於有接種疫苗的動物，其中和抗體，可以在其他的變種病毒感染時，仍然有效抵抗病毒感染，代表不容易再次被其他新冠變異株感染，可以橫跨不同變種病毒，而產生同等有效的免疫能力，萬一被突破性感染，反而會出現綜合免疫力

因此，黃軒提醒，接種第三劑疫苗加強劑，不只是保護你「免重症，免死亡」，萬一有突破性感染，也會保護你有綜合免疫力，可以抵抗其他新冠病毒的變異種，

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