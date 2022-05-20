至少10國爆「猴痘病例」　全球達43例WHO召開緊急會議

▲全球至少10國爆出猴痘病例。（圖／路透，下同）



記者林彥臣／綜合報導

歐洲截至20日至少有8個國家，回報猴痘的病例，包括英國、葡萄牙、西班牙、義大利、瑞典、比利時、法國，在歐洲之外，包括美國、加拿大、澳洲也發現猴痘病例，全球確診病例43例，加上疑似病例共有108例 ，WHO還為此召開緊急會議。

▲全球猴痘累積確診43例。（圖／翻攝自WHO）



據義大利安莎通訊社報導，義大利羅馬專治傳染病的斯帕蘭扎尼（Spallanzani）醫院19日報告1例猴痘確診病例。

這是義大利今年報告的首例猴痘病例。患者為男性，病情不重，目前住院隔離治療，之前去過西班牙加那利群島。醫院方面還報告了2例猴痘疑似病例。

據法新社報導，瑞典公共衛生局19日發布聲明，報告1例猴痘確診病例。患者來自斯德哥爾摩地區，病情不重，正接受治療。公共衛生局調查員暨傳染病醫師表示，「我們尚不清楚他在哪裡被傳染，正在展開調查。」

法國衛生部19日說，巴黎大區發現一例猴痘疑似病例。法國國家衛生安全署在致醫務人員的信中說，患者體溫超過38攝氏度，身上有小皰疹，伴有不明原因的炎症。

《德新社》19日援引比利時弗拉芒廣播電視台消息報導，比利時安特衛普熱帶醫學學院當天報告一例猴痘病例。患者病情不重，有關方面正在追蹤密切接觸者。

另外，葡萄牙繼18日報告5例確診病例後，截至19日確診病例數已升至14例，主要來自里斯本地區。

西班牙19日報告首批7例確診病例，並對22例疑似病例進行相關檢測。當地媒體援引西班牙馬德里地區衛生部門官表示，「未來幾天將出現更多病例，所有確診病例病情不重，看起來與兩條傳播鏈有關」。

鑑於近來歐洲猴痘病例增多，歐洲疾病預防與控制中心19日說正在嚴密監測相關情況，建議對疑似病例採取隔離措施並及時報告，力爭在下周初發布首份風險評估報告。

在北美地區，美國18日報告了今年首例猴痘確診病例，加拿大次日報告2例確診病例。

WHO告訴德新社，在非洲，今年以來已有喀麥隆、中非共和國、剛果民主共和國和尼日利亞報告猴痘病例。

WHO 在聲明中提醒民眾和臨床診療機構給予一定關注，如發現不常見皮疹應向專科醫生求診。

「猴痘病毒」於1958年從研究用的猴子身上首次被發現，因此該病被命名為「猴痘」，1970年在剛果發現有人類感染，自此猴痘爆發主要發生在中非和西非，具體病徵與天花相似，但病情較輕微，不過需要幾周時間才能康復。

人類感染猴痘的初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫大等，之後可發展為面部和身體大範圍皮疹。多數感染者會在幾周內康復，但也有感染者病情嚴重甚至死亡。

WHO說，猴痘病毒有西非進化枝和剛果盆地（中非）進化分支。據記載，該病毒西非分支的病死率約為1%，其剛果盆地分支的病死率可能達10%。

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