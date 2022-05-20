　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲「猴痘」疫情擴散　瑞典通報首起病例

▲▼猴痘。（圖／路透）

▲瑞典一位民眾確診感染猴痘。（圖／路透）

文／中央社

歐洲和北美洲出現猴痘病例後，瑞典衛生當局表示，國內一位民眾確診感染猴痘。

這種罕見疾病，症狀通常是發燒、肌肉疼痛、淋巴結腫大、畏寒、疲倦，還有手部和臉部的皮疹。

法新社報導，瑞典公共衛生局（Public Health Agency of Sweden）透過聲明表示：「斯德哥爾摩（Stockholm）地區一位民眾已證實感染猴痘。」

瑞典公共衛生局還說，這名患者「沒有嚴重病症，已經獲得治療」。

瑞典公共衛生局的傳染病醫師兼調查員松登（Klara Sonden）在聲明中指出：「我們仍然不知道這個人是在哪裡被感染的。目前正在進行調查。」

歐洲部分地區確認更多猴痘病例之際，英國境內少數感染病例促使當局，提供天花疫苗給部分醫護人員和其他可能接觸者。

英國境內迄今已通報9起猴痘的西非病毒株病例。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）的發言人指出，沒有針對猴痘的特定疫苗，但天花疫苗確實提供一些保護力。

根據世界衛生組織（World Health Organisation）資料，用來根除天花的疫苗，對猴痘的防護效力高達85%。

 

►蚊子別來煩！東元捕蚊燈350元有找

ET快訊
女軍醫拍下馬立波慘況！　256GB畫面流出
台積電是奔跑中的大象！　專家洩漏「補票續買」價位
KIMIKO車頭燈重量驚人！　「體重破紀錄」被老公洩密
老公想賣祖產救癌母！　她怒反對「再活也沒幾年」
強尼戴普「前砲友」出庭！　聲援安珀赫德：他控制欲強
爆料「徐巧芯罰單案」身分起底　Vek1112竟是學校導師
快訊／蘭陽大橋火燒車！轎車過彎失控撞燒剩骨架　22歲男送醫
洪偉明親姊染疫離世！「原以為感冒」送醫確診　友：俠女揮手告別
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓情報機構：金正恩未接種新冠疫苗　至今不接受美韓援助

歐洲「猴痘」疫情擴散　瑞典通報首起病例

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況　256GB畫面流出

真的不滿足！乙武洋匡宣布選參議員　誓言「永不放棄」創奇蹟

美參院通過援烏400億美元　法案送交拜登簽署

憂經濟成長放緩　美股震盪收黑236點、台積電ADR死守90元關卡

整理父親遺物驚見「神秘存摺」！他爽盼變千萬富翁　卻卡關了

國際火線／鳥克蘭人歡迎納粹，毀了希特勒佔領莫斯科美夢

北韓近200萬人染疫　韓媒曝：已派3機赴中國領取援助物資

澳洲大選明日實施！成執政黨需拿下76席　莫里森國安議題面臨挫敗

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

金賽綸酒駕撞爆變電箱「驚悚畫面曝」　「時隔27hrs」首道歉：深刻反省中

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

南韓情報機構：金正恩未接種新冠疫苗　至今不接受美韓援助

歐洲「猴痘」疫情擴散　瑞典通報首起病例

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況　256GB畫面流出

真的不滿足！乙武洋匡宣布選參議員　誓言「永不放棄」創奇蹟

美參院通過援烏400億美元　法案送交拜登簽署

憂經濟成長放緩　美股震盪收黑236點、台積電ADR死守90元關卡

整理父親遺物驚見「神秘存摺」！他爽盼變千萬富翁　卻卡關了

國際火線／鳥克蘭人歡迎納粹，毀了希特勒佔領莫斯科美夢

北韓近200萬人染疫　韓媒曝：已派3機赴中國領取援助物資

澳洲大選明日實施！成執政黨需拿下76席　莫里森國安議題面臨挫敗

陳時中喊「台灣沒有醫療崩潰」　醫2張圖揭48%空床率自爽真相

就是怕「管區」　男子遇警乖乖交出摻安毒「彌豆子毒咖啡包」

達比修有7局無失分奪4連勝　坎諾轉戰教士貢獻勝利打點

Land Rover將推出「8人座Defender」　確定5／31發表＆開放預訂！

台股反彈上漲70點！站穩萬六關卡　台積電上漲4元

拆下鍵盤按鍵當滑鼠　蘋果新專利內容曝光

亞洲最佳女主廚新餐廳插旗台北　5月新開幕的餐廳懶人包

唱出我愛你喝飲料買1送1！「4家手搖+8大速食」520幸福優惠包來了

地表最Q「偽吉娃娃」用生命撒嬌太ㄎㄧㄤ　她秒入坑浪浪志工隊

勇醫鄭達志捨身擋槍手　網友捐爆淚喊：他的孩子就是我們的孩子

麥當勞結束在俄32年營業！　車站現「超長人龍」搶告別

國際熱門新聞

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

整理父遺物驚見「神秘存摺」！他爽盼變千萬富翁

鳥克蘭人歡迎納粹，毀了希特勒勝利夢

北韓200萬染疫 派機赴中國領物資

7cm按摩棒卡住！辣媽整晚「從直腸震到脊椎」

醫學生扮演患者　教授一檢查驚覺罹癌

憂經濟成長放緩　美股震盪收黑236點

人妻和表弟外遇　被公婆鐵棍燙私處

乙武洋匡宣布選參議員　誓言「永不放棄」創勵志奇蹟

烏克蘭女軍醫貼身拍下馬立波慘況　256GB畫面流出

他路上遭隨機痛毆爆血亡　54人路過不救

重複染疫恐成常態　確診後料再感染2、3次

1秒唸不完6個「他」是身體警訊！恐怖下場曝

更多熱門

相關新聞

歐美加驚爆猴痘　英恐已社區傳染

歐美加驚爆猴痘　英恐已社區傳染

英國、葡萄牙及美國證實出現猴痘確診者，西班牙及加拿大魁北克也正在調查可疑病例。英國衛生安全局（UKHSA）指出，最早已知病例曾有奈及利亞旅遊史，但18日通報的最新2例，缺乏海外旅遊、接觸確診者的關聯，「因此，他們有可能透過社區傳播而被感染。」

英現罕見「猴痘」傳染病　和天花類似！症狀曝

英現罕見「猴痘」傳染病　和天花類似！症狀曝

英國驚現罕見猴痘病例　大規模感染風險曝

英國驚現罕見猴痘病例　大規模感染風險曝

關鍵字：

猴痘

讀者迴響

熱門新聞

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」：解封後就回台

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

寶寶深夜哭鬧「突然安靜了」！Nico警覺查看瞬間嚇瘋

台積電被刷負評　剩2.9星62%倒讚

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面