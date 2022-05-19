歐美加5國驚爆罕見「猴痘」疫情　英官員：可能已有社區傳染

▲歐美多國傳出猴痘疫情。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國、葡萄牙及美國證實出現猴痘確診者，西班牙及加拿大魁北克也正在調查可疑病例。英國衛生安全局（UKHSA）指出，最早已知病例曾有奈及利亞旅遊史，但18日通報的最新2例，缺乏海外旅遊、接觸確診者的關聯，「因此，他們有可能透過社區傳播而被感染。」

▲猴痘在歐美不常見，但中、西非每年都有數千例。（圖／路透）



CBC、《衛報》等外媒報導，猴痘疫情在歐美蔓延，各地病例增加中。英國首先於7日通報第1例，目前已有9人確診；美國17日證實首例，麻州一名男性患者最近曾去過加拿大魁北克；葡萄牙18日證實5例，同時正在調查另外15起疑似病例；西班牙高達23人出現疑似症狀，加拿大魁北克也正在追蹤13起疑似病例。

▲猴痘經常被比喻為「較溫和的天花」。（圖／路透）



猴痘於1950年代首次被發現，用於研究目的的猴群之中爆發2波疫情，而剛果民主共和國（DRC）在1970年通報首例人類感染。此疾病經常被比擬為「比較溫和的天花」，儘管歐洲及北美很少發生，西非及中非每年都有數千例。

猴痘透過多種方式傳播，包括呼吸道飛沫、開放性潰瘍、體液接觸、觸碰到被感染衣服或被單等等。初期症狀包括發燒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴結腫大及畏寒等等，看似水痘或梅毒狀的皮疹也會從臉部擴散至其他部位，包括生殖器。不過，大多數人幾周內就能康復，致命病例很少。

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