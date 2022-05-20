1908名烏軍投降　基輔命令亞速鋼鐵廠內士兵停止戰鬥

▲ 從亞速鋼鐵廠走出來的投降士兵。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

「法新社」報導，烏克蘭軍方「亞速營」指揮官20日在社群媒體上發布影片，稱基輔當局已下令被圍困在亞速鋼鐵廠內的烏克蘭殘部停止戰鬥。該名指揮官表示，「上級軍事指揮已下令我們拯救駐守士兵的生命，並停止保衛這座城市。」

據「路透社」之前消息，烏克蘭軍方17日表示，烏軍已經完成在馬力波（或譯：馬里烏波爾）的「戰鬥任務」，正努力在最後一個據點撤離所有剩餘軍隊。

俄羅斯「衛星通訊社」報導，俄羅斯國防部長紹伊古大將20日在俄國防部部務會上表示，被困在馬力波亞速鋼鐵廠內的烏克蘭民族主義分子當中，一千九百餘人已經投降。

紹伊古說，「亞速鋼鐵廠仍被包圍當中，被烏克蘭民族主義分子挾持的平民已經撤出廠區。177人獲救，當中包括85名女性和47名兒童。所有人都獲得了專業的醫療救助和心理輔助。被困在廠內的民族主義分子開始投降。截至目前，共有1908人繳械投降。」

他提醒說，在此之前，烏克蘭海軍陸戰隊1387名軍人已經放下了武器。

▲ 馬力波戰鬥烏軍的最後據點：亞速鋼鐵廠。(圖／路透)

俄羅斯國防部發言人科納申科夫20日在記者會上說，俄空軍一天內摧毀了烏軍3個指揮所和47個軍事據點，擊落10架無人機，消滅280名烏軍。俄導彈部隊一天內摧毀了烏軍12個指揮所、3座彈藥庫、24個炮兵陣地和213個軍事據點。

科納申科夫說，對烏克蘭開展特別軍事行動以來，俄軍共摧毀172架飛機、125架直升機、952架無人機、314套防空導彈系統、3168輛坦克和其他裝甲戰車、396套多管火箭炮系統、1571門野戰炮兵火炮和迫擊炮以及3039輛軍事車輛。