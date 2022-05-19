布林肯挺台灣參加WHA　陸：打「台灣牌」搞「以台制華」注定失敗

▲美國國務卿布林肯。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日發出聲明，強烈倡議世界衛生組織邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會（WHA）。對此，中國大陸外交部19日表示，美方應恪守一個中國原則，停止藉世衛大會炒作涉台問題，「任何打『台灣牌』、搞『以台制華』的圖謀，必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對，注定以失敗告終。」

大陸外交部發言人趙立堅在例行記者會上指出，對美方發表的有關聲明表示堅決反對，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區參與國際組織，包括世衛組織活動問題，必須按照一個中國原則來處理。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透）



趙立堅提到，聯大第2758號決議明確承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國的唯一合法代表；世界衛生大會25.1號決議明確承認，中華人民共和國政府的代表是中國在世界衛生組織的唯一合法代表，「上述兩個決議確認的一個中國原則得到國際社會普遍支持，是人心所向，大勢所趨，不容否認，也不可阻擋。」

趙立堅強調，中國中央政府高度重視台灣同胞的健康福祉，在符合一個中國原則前提下，已經對台灣地區參與全球衛生事務作出妥善安排，「台灣了解有關信息、參與國際抗疫的渠道是暢通的。」

趙立堅還說，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，停止藉世衛大會炒作涉台問題，「任何打『台灣牌』、搞『以台制華』的圖謀，必將遭到國際社會絕大多數成員的堅決反對，注定以失敗告終。」