桃園藍營里長爆「集體退黨」！議會黨團總召氣喊：拒絕黨中央拜訪

▲國民黨中常會突襲式徵召張善政，引爆地方不滿的情緒。（圖／記者宋良義攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨日前徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引起許多支持者不滿，桃園市議會國民黨團總召徐其萬更是呼籲其他議員，一起拒絕中央黨部拜會，也有議員爆料，已有數十位里長連署，準備退出國民黨，可見地方對黨中央的決定感到相當不滿。

國民黨內部原先有許多人摩拳擦掌，想角逐代黨出征桃園市長選戰的資格，包括在地立委魯明哲、呂玉玲與萬美玲，台北市前議員羅智強也辭去議員一職，遷戶桃園想參與黨內初選。

不過，國民黨中常會18日宣布，徵召張善政參選2022桃園市長，許多人跌破眼鏡，羅智強也表達了自己的情緒，對於這項決定感到驚訝、錯愕又五味雜陳。

桃園市議會議長邱奕勝當天接獲消息，不但沒有出席中常會，晚間還退出所有國民黨群組。對此，有基層人士回應，黨中央曾說過「不要空降人馬」，卻突襲徵召張善政，與地方基層沒有溝通，做法相當粗糙、不尊重地方。

▼邱奕勝退出所有國民黨群組。（圖／記者沈繼昌攝）



對於黨中央的做法，不只邱奕勝感到不滿，國民黨桃園市議會總召徐其萬也在黨團議員群組中表示，朱立倫突襲式徵召，沒有與地方溝通，讓議員、議長及3位立委等地在民代難堪，希望黨團議員拒絕黨中央拜訪，因為「太沒尊重地方」。

徐其萬認為，張善政已有很長的時間與桃園地方沒互動、連結，桃園已經由民進黨連續執政2屆，黨內想贏回來，徵召卻沒有與地方溝通，若沒有地方的支持，又要如何贏得選舉。

桃園市議員葉明月也回應，接到黨中央的電話時，也有明確告知，有數十位里長連署，準備集體退黨。國民黨中常會突襲式徵召張善政，掀起許多波瀾，也可見地方對黨中央的做法感到相當不滿。

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