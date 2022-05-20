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越挫越勇的生命小戰士　台南方子晏、盧懷宇榮獲2022總統教育獎

▲台南市由南新國中方子晏及永福國小盧懷宇等2位同學脫穎而出，通過教育部複審，獲得總統教育獎殊榮。（圖／市府提供）

▲台南市由南新國中方子晏（下圖）及永福國小盧懷宇等2位同學脫穎而出，通過教育部複審，獲得總統教育獎殊榮。（圖／市府提供）

記者林悅／台南報導

教育部20日公布2022總統教育獎獲選學生名單，台南市由南新國中方子晏及永福國小盧懷宇等2位同學脫穎而出，通過教育部複審，獲得總統教育獎殊榮，消息傳來，黃偉哲市長也表達對2位同學的肯定，期許他們的生命故事可以為社會帶來正面能量，讓大家向他們樂觀進取的精神看齊。

黃偉哲市長表示，獲獎學生雖身處逆境，卻能以樂觀的態度面對人生難題，並在困境中奮發向上、努力充實自己，讓自己的生命發光發熱，他們都是令人欽佩的生命小戰士，是莘莘學子的最佳楷模。

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教育局鄭新輝局長表示，能獲選教育部總統教育獎是至高的榮耀與肯定，這次台南市共2名學生通過複審，與有榮焉！教育局訂於6月12日(星期日)上午辦理頒獎典禮，將由黃偉哲市長親自頒獎，除了這2名同學外，亦一併頒獎予台南市初審通過的學生，以肯定學生以順處逆的情操，並鼓勵學生持續保持樂觀積極的態度面對生命的挑戰。

▲台南市由南新國中方子晏及永福國小盧懷宇等2位同學脫穎而出，通過教育部複審，獲得總統教育獎殊榮。（圖／市府提供）

這次獲獎的南新國中方子晏同學，患有先天性心臟病、腦性麻痺及發展遲緩等疾病，但他仍積極嘗試與拓展生活面向，主動服務走入人群，擔任班級幹部、小老師、校園清潔志工、特教志工等職務，不因生理障礙而設限與他人的互動，且熱愛學習、認真上進，語文方面表現亮眼，參加校內語文競賽屢獲佳績，代表學校參加臺南市英語讀者劇場榮獲優等、英語說故事比賽榮獲優等，還通過全民英檢中級及劍橋國際英語Flyers認證，從他身上讓人看見樂觀進取、勇於挑戰的精神，足堪表率。

另一位獲獎的永福國小盧懷宇同學則是先天性白化症病患，並患有眼球震顫和畏光、弱視、斜視的症狀，視力僅正常人的十分之一。儘管先天條件不佳，身體的缺陷導致許多不便，但這些缺陷並沒有阻礙他對閱讀及繪畫的熱忱，他不斷克服視力的困難及身體的不適，不斷在閱讀的世界裡拓展自己，除了學業表現優異，他在布可星球閱讀認證平臺更榮獲班上第一，也熱衷參與文化創作體驗活動，包含臺南市無形文化資產創作、普濟殿和臺南市議長盃燈籠創作等，繪畫方面榮獲多項佳績，表現相當優異，値得嘉許。

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