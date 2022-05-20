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520台南爐碴未清零林燕祝要求市府別包庇　環保局：依法嚴查嚴懲

▲台南市議員林燕祝指出，「520台南爐碴未清零」，希望市長黃偉哲拿出魄力，洗刷台南爐碴城市污名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員林燕祝指出，「520台南爐碴未清零」，希望市長黃偉哲拿出魄力，洗刷台南爐碴城市污名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

監察院針對台南市政府怠於稽查監督造成學甲區土地遭填埋大量爐碴，提案糾正台南市政府，2015年即對學甲區爐碴案提出質詢的林燕祝表示，爐碴案件發生至今，監委查出學甲工業用地爐碴填埋量超過28萬公噸，但市府清理不到10萬噸，「520台南爐碴未清零」，希望市長黃偉哲拿出魄力，洗刷台南爐碴城市污名。

▲台南市環保局主動檢具相關資料卷宗函送台南地檢署偵辦，明祥馨公司清運期間，環保局每日派員至現場監督及管控清運，資訊均公開於環保局網頁專區供民眾共同監督。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局指出，學甲爐碴農地已完成清理，計清理約4萬3千噸，工業用地計5處已清理2處計清理約4萬3千800噸，其餘3處預估約尚有24萬6千500噸，後續仍依法處理。

林燕祝說，學甲區明祥馨公司取得廢棄物再利用許可後收受鋼鐵廠的電弧爐爐碴卻棄置在將軍溪畔的4甲多農地及工業區土地上，她在2015年接受農民陳情而揭發此事，並在市政總質詢及議會臨時提案中多次提出，沒想至事隔6年，市府還是再遭監察院糾正，可見當年市府說要勒令業者清除爐碴並未兌現，對於市長黃偉哲是否故意包庇明祥馨公司負責人、民進黨中執委好友郭再欽，仍難以讓外界釋疑。

▲台南市環保局主動檢具相關資料卷宗函送台南地檢署偵辦，明祥馨公司清運期間，環保局每日派員至現場監督及管控清運，資訊均公開於環保局網頁專區供民眾共同監督。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝指出，市府在回應的新聞稿中聲稱農地已清理出4萬3千餘公噸爐碴，是全國第一個完成非法堆置爐碴場址清除的縣市，但學甲工業用地計有5處，即使目前有兩處已完成挖除，挖除數量分別為38172.99公噸及5656.32噸，但根據監委林國明的調查和聲明指出，台南市學甲區農業用地及工業用地遭填埋大量爐碴案件，在大灣段農業用地填埋面積為1.274公頃、填埋量超過43000公噸；而興業段工業用地填埋面積為4.3462公頃、填埋量超過28萬公噸，可見市府清理爐碴的速度緩不濟急，且缺乏誠意及效率。

▲台南市環保局主動檢具相關資料卷宗函送台南地檢署偵辦，明祥馨公司清運期間，環保局每日派員至現場監督及管控清運，資訊均公開於環保局網頁專區供民眾共同監督。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林燕祝進一步表示，當初她追查發現明祥馨環保公司名下土地有9筆，負責人郭再欽名下有39筆，總共48筆的筆土地，郭再欽涉嫌收受約有40萬噸的爐碴，當年台南地檢查獲非法掩埋等情況，也發現有30萬噸爐碴流向不明並要求市府繼續追查，事到如今，市長黃偉哲任期將屆，黃偉哲儘快清除殘留爐碴，還給台南乾淨的天地。

台南市環保局對此表示，針對學甲爐碴案，已在2020年10月14日議會專案報告明確對外說明。環保局也曾分別於2015年9月22日及2020年12月17日清查明祥馨公司代表人郭再欽名下土地，均未發現異常。但另在其他地主土地發現有爐碴，亦依法嚴謹要求妥善處理。

▲台南市環保局主動檢具相關資料卷宗函送台南地檢署偵辦，明祥馨公司清運期間，環保局每日派員至現場監督及管控清運，資訊均公開於環保局網頁專區供民眾共同監督。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局指出，學甲爐碴清理情形，農地已完成清理，計清理約4萬3千噸，工業用地計5處已清理2處計清理約4萬3千800噸，其餘3處預估約尚有24萬6千500噸，後續仍依法處理。

經濟部2016年6月20日修定發布事業廢棄物再利用管理辦法關於電弧爐煉鋼爐碴（石）再利用管理方式，開始追蹤爐碴再利產品流向。目前環保署資源再利用管理系統，均可追蹤到當年法令修定後爐碴再利用之最終流向。

市政府積極面對與處理學甲爐碴案，已將學甲爐碴案相關資料，主動檢具案卷函送臺南地檢署全力配合調查，不論對象為何絕不坦護，如查獲不法一律依法處理。至於其他非法棄置案，均積極透過環檢警結盟查察不法情事，如經查獲一律依法送司法機關偵辦，依法嚴懲。

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