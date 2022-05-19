學甲爐碴案監委通過糾正　台南市政府感到不解遺憾

▲台南市環保局主動檢具相關資料卷宗函送台南地檢署偵辦，明祥馨公司清運期間，環保局每日派員至現場監督及管控清運，資訊均公開於環保局網頁專區供民眾共同監督。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對監委對於台南學甲爐碴案的調查，未接納台南市政府的積極作為，作出纠正之提案，台南市政府19日晚上發表聲明表達深為不解，也大感遺憾。

台南市環保局指出，事實上台南市長黃偉哲自上任以來，積極面對與處理學甲爐碴案，台南市環保局主動檢具相關資料卷宗函送台南地檢署偵辦。其中農地遭填埋爐碴再利用產品，明祥馨公司2020年9月開始清運，期間環保局每日派員至現場監督及管控清運至合法之暫置區，相關資訊均公開於環保局網頁專區供民眾共同監督。

清理期2.5個月，計清理4萬3千餘公噸，環保局分別在2020年底及2021年初，2次邀集台南市議會、環保署、台南市農業局及地政局等單位至現場查證，結果均低於土壤污染監測標準，認定全案改善完成，是全國 `第` 一個完成非法堆置爐碴場址清除之縣市。



學甲工業用地計有5處，目前已有2處已完成挖除，挖除數量分別為38172.99公噸及5656.32噸。其餘3處工業用地亦後續處理，台南市以全國最快的速度將學甲農地非法使用之爐碴清理完成，另其他非法棄置案，均積極透過環檢警結盟查察不法情事，如經查獲一律依法送司法機關偵辦，依法嚴懲、絕不寬貸。