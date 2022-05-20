3浮潛客墾丁遇大浪游不回　海巡拋繩帶急救上岸

▲第6岸巡隊人員萬里桐救援浮潛客 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

3名浮潛客今(20)日上午到墾丁萬里桐附近潛水，疑似體力不支，遭風浪帶往礁岩區無法游回岸上，經民眾發現求助海巡人員，海巡人員獲報出動大批人員前往救援，利用拋繩帶將他們救上岸，所幸人員都無大礙。

第八巡防區指揮部於今日上午10時許接獲民眾電話報案，3名浮潛客於萬里桐近岸疑似體力不支，遭風浪帶往礁岩區無法游回岸上。

第八巡防區指揮部獲報後，立即派遣南部分署第六岸巡隊第六三中隊、山海及紅柴坑安檢所前往救援；經瞭解3名待援浮潛客，於萬里桐海域從事浮潛活動，疑似體力不支無法游回岸際，又遭風浪打上礁岩處。

第六三中隊人員利用拋繩帶將他們救援上岸，經初步觀察無生命危險跡象且能自主行動，評估後無大礙，潛客表示無需救醫，後續自行返回休息。

南部分署第六岸巡隊表示，墾丁是水域遊憩活動勝地，但每年仍有戲水意外傳出，呼籲民眾至岸際戲水或參加水上活動務必穿著救生衣，切勿至危險水域及未設有救生員岸際戲水，如發生溺水等任何狀況，海巡署秉持「人溺己溺」之精神，第一時間積極投入能量執行救援，民眾倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打「118」海巡服務電話，海巡署將立即提供各項協助，第一時間投入能量執行救援。