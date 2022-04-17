雙門跑車冒煙！路跑男機警拉出女駕駛...事後PO文：今天是復活節　

▲謝男救人 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

謝姓男子17日一早到台1線枋山段路跑，發現台1線451公里處路旁，竟有輛兩門黑色轎跑車冒煙，他因角度問題，原以為是後面枯掉樹枝冒煙起火；後來驚覺是車子冒煙、著火，才發現車內有一名女子，立即合力救人，後續交由轄區的枋寮警分局處理他事後在個人臉書PO文「今天是上帝復活節」，網友PO文 「感謝主～還好有你們」、「好心會有好報的，兩位人真好」、「強哥，有你真好」。

謝姓男子PO文「今天是耶穌復活節，也許是上帝的安排，平常他沒有晨跑這條路線，早上讓我碰到這個事情，也順利把人、車都救起來」。「小姐情緒很不穩定，我跟小姐說，沒有過不去的事情，還有父母親在，要會想，家人都疼妳」。「我跟陳大哥等到警察跟救護車到場後，把事發經過說明後，確認沒有問題，就先離開」。

枋寮警方說，警方於今天早上7時許接獲報案，於枋山鄉台1線451公里處疑似有民眾情緒不穩在車上燒炭情事，立即到場處理，看到林姓女子(37歲)已被一名晨跑路過的謝姓民眾救出，表示隱約看到車內著火，發現不對勁，趕緊將林姓女子抱下車；該名女子意識清楚、身上無外傷，送往醫院救護，警方已聯繫家屬，目前生命跡象穩定。

據了解，林女昨(16)晚與丈夫起口角衝突，便一人獨自從中部南下，因心情不好才有輕生的念頭。

警方呼籲生命誠可貴，若遇情緒低潮，可撥打張老師專線(1980)、生命線協談專線(1995)以及自殺防治諮詢專線(0800-788995)等尋求協助。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995、張老師專線：1980。