大陸抽砂船闖入台灣灘海域狂抽　海空搜證包抄「全部吐出來」

▲海巡署人員準備登上抽砂船。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

為防止大陸海砂船在我國海域盜採砂石，橋頭地方檢察署25、26日指揮海巡署及高雄市湖內警分局，啟動「臺灣灘海域違法抽砂取締專案」，協同艦隊分署、偵防分署及空勤總隊，動員臺北艦、屏東艦、艇、特勤人員及空勤總隊直升機，以優勢警力成功查扣中國籍抽砂船，並將船上盜採的砂石回填台灣灘海域。

▲海巡署人員監控大陸抽砂船。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

海巡署表示，26日清晨5時許，空勤總隊直升機在台南安平港西方93浬處臺灣灘海域，發現中國籍「華」號抽砂船正違法進行盜砂作業，現場指揮官臺南海巡隊隊長李松樵隨即廣播下令艦艇包夾攔截，經巡防艇及特勤人員強靠登檢後，將人船押返高雄興達港進行調查，屏東艦則持續以水砲驅離及蒐證現場其他未作業中國籍船隻。

▲海巡署發現大陸抽砂船違法抽取砂石。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經過初步調查，抽砂船上有10名船員，估計載砂300噸，經請示橋頭地檢署檢察官，盜採海砂全數回填臺灣灘海域，全案後續將依《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條移送移送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。

此外，為嚴防產生防疫破口，執勤人員全程均落實各項防疫措施，勤務結束後落實艦艇、扣留船舶及相關人員消毒工作，並依規定實施10天自主健康管理。

▲大陸抽砂船被押回興達港。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

海巡署表示，在我國專屬經濟海域非法盜採土石，造成砂石大量流失與海底地形變動，嚴重破壞海洋環境及自然生態，為有效嚇阻前開不法行為，自《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》加重刑責修正通過後，今年1到3月，海巡艦船已在臺灣灘海域驅離中國大陸抽（運）砂船計39艘次，驅離件數相較往年銳減。