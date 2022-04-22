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學生戶外教學染疫　海巡專船赴蘭嶼接駁返台

▲▼第十五海巡隊以專人專船方式赴蘭嶼接駁染疫小學生返台。（圖／第十五海巡隊提供，下同）

▲▼第十五海巡隊以專人專船方式赴蘭嶼接駁染疫小學生返台。（圖／第十五海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

新北某國小108位師生4月18日到蘭嶼辦理戶外教學，共出現有兩名確診學生。除第1位確診學生已於4／19返回新北收治外，20日又有第2位在蘭嶼被列為居家隔離的學生確診。

校方緊急決定提早結束行程，其中105人21日上午包船抵達台東富岡，直接搭遊覽車返回新北，第2位確診學生與陪同者經饒慶鈴縣長指示衛生局協調海巡隊專船前往蘭嶼載回，預計傍晚到台東，再搭專車回新北，縣府特別感謝海巡隊在疫情嚴峻時伸出援手協助。

▲▼第十五海巡隊以專人專船方式赴蘭嶼接駁染疫小學生返台。（圖／第十五海巡隊提供，下同）

新北某國小一行108人18日前往蘭嶼戶外教學，其中有1名學生抵達後，收到其教練確診消息，19日被送回新北居隔，前晚也確診，13人進行PCR篩檢，再增1確診，該名學生為輕症，在縣府建議並與校方協調下，105位師生21日上午7時30分先行採取包船的方式載回台東富岡港，下船後搭乘4部遊覽車，直接回到新北，確診學生則由校長陪同暫留在蘭嶼，當天下午由海巡隊派專人身穿防護衣，以專船送抵台東轉回北部接受相關醫療處置。

▲▼第十五海巡隊以專人專船方式赴蘭嶼接駁染疫小學生返台。（圖／第十五海巡隊提供，下同）

饒慶鈴對於學生權益相當重視，尤其是在疫情嚴峻的期間，會儘力協調各單位一同協助，特別感謝蘭嶼鄉公所、蘭嶼衛生所及海巡隊等各單位這次的即時支援。

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