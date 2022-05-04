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社會 社會焦點 保障人權

離譜登山隊...8人分散5處又失溫斷糧　「警消繞半個台灣」救回6人

▲登山隊受困位置圖。（圖／花蓮消防局提供，下同）

登山隊受困位置圖。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

8人登山隊伍日前攀登能高山遇上大雨，竟然分開行動，有人體力不支、失溫、斷糧受困而求援，救難人員卻碰上中橫坍方不通，繞半個台灣前往救援，所幸最級將8人全都平安帶回。

花蓮縣消防局1日接獲南投縣消防局轉報後，立即由轄區單位花蓮縣消防局第二大隊立刻於壽豐分隊成立前進指揮所，並集結警消3人以及林務局南華工作站護管員2人整裝前往救援。

▲登山隊受困位置圖。（圖／花蓮消防局提供，下同）

救援小組集結待命出發。

由於中橫道路中斷故需經台北往南投仁愛至屯原登山口，因此救援隊伍先駕車至南投埔里過夜，一早即到達登山口準備進入救援。為爭取時效，前進指揮所也聯繫林務局南投林管處天池山莊，委外承包的光合作用戶外探索公司以及米亞桑戶外公司調度工作人員支援救援，約於5月1日晚間8時工作人員回報碰到該團領隊，並將隊伍實況匯報山下。

此時才發現實際情況竟是這隊8人登山團，2人困於大陸池、1人可能在台灣池、2人於卡賀爾山附近、1人確定紮營於卡賀爾山，只有領隊及1名隊員共2人回到天池山莊。

▲登山隊受困位置圖。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼救援人員繞台半圈，終於將登山隊員全數安全帶回。

工作人員依領隊要求，漏夜將脫隊散落的4人帶回山莊；花蓮縣消防局救援隊伍2日下午也抵達天池山莊，發現受困大陸池的2人到達能高山與卡賀爾山間，但因未進食以及接近失溫狀況，無法移動，救援人員與山莊人員研議後，決定今天清晨趕往補給，終於接觸到待援的2人，順利平安帶回。

▲登山隊受困位置圖。（圖／花蓮消防局提供，下同）

花蓮縣消防局長林文瑞表示：花蓮縣登山自治條例為確保登山安全，由於登山隊伍行前整備不夠周全，又違反自治條例相關規範，也因東北季風影響而發生狀況，更不應因隊伍分散行動導致救援人員人仰馬翻，耗費大量救援能量才完成救援，在此強烈呼籲民眾登山務必依循本縣登山自治條例做好整備，並備好能因應天候變化保暖衣物及長天數登山所需糧食，山一直都在切勿冒險。

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