400多名師生遇地震拔腿狂奔衝出教室　65秒全員撤離畫面曝

記者魏有德／綜合報導

大陸四川雅安漢源縣今（20）日上午發生震度4.8級地震，震源深度達20公里。地震發生後，當地一所希望小學師生在65秒內全數從教室內撤到空曠的操場上，對地震發生的反應速度讓外界驚嘆不已。對此，該校校長表示，當地是汶川大地震的災區，自「512」大地震發生後，學校每月都組織一次演練。

▲四川雅安發生地震，400餘名師生在65秒內撤離至教室外空礦區。（圖／翻攝澎湃新聞）

根據學校監視器畫面顯示，地震發生時，鏡頭先是搖晃十分劇烈，隨後可見四面八方陸續衝出小學生，朝操場空曠地區狂奔，部分學生用一隻手或雙手護住頭部，在65秒內，全校400餘名師生便全數離開室內，出現在操場上，堪稱預防地震的示範影片。

▲宜昌希望小學是汶川地震後的援建小學。（圖／翻攝澎湃新聞）

這間位於四川省漢源縣大樹鎮的宜昌希望小學是汶川地震發生後的援建小學，校長表示，學校共有403名學生和26個老師，學生們都非常安全，「自從汶川地震發生後，我們每一年、每一次地震、火災演練都是認真的。」

▲四川漢源縣出現震度4.8級的地震。（圖／翻攝澎湃新聞）

根據大陸《中國地震台網》正式測定，5月20日8時36分在四川雅安市漢源縣發生4.8級（震度）地震，震源深度20公里，震中位於北緯29.67度，東經102.48度的宜東鎮，附近的鄉鎮包括大堰鄉、牛背山鎮、富鄉鄉、富莊鎮和清溪鎮等。