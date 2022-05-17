四川廣安「疫情直追上海」！8天新增588人感染　已外溢重慶深圳

▲四川廣安疫情大爆發。（圖／翻攝自上觀新聞）



記者鄭思楠／綜合報導

四川省廣安市疫情驟緊。據四川省衛健委17日上午通報，新增本土確診病例16例（達州1例，廣安15例），新增本土無症狀感染者73例（成都1例，廣安72例）。據統計，廣安市自5月9日以來已累計報告本土確診病例49例，本土無症狀感染者539例，染疫人數共計588人。

據《澎湃新聞》報導，截至5月16日24時，四川全省共有3個中風險地區，全省其餘地區均為低風險地區。

四川省內3個中風險地區全部集中在廣安市鄰水縣鼎屏鎮。鄰水縣是廣安市本輪疫情中心，當地疫情始於5月9日，第一名被發現的感染者是一名網約車（多元計程車）司機。

流調信息顯示，該網約車司機長期往來鄰水和重慶之間。該司機表示，5月8日從重慶載客回鄰水後，他主動做了核酸檢測，結果異常後他被隔離治療。他不知道自己是如何被感染上的，身體也未出現什麼明顯不適症狀。

梳理發現，本輪疫情已發生外溢。除了在廣安市境內發現感染者，5月10日以來，重慶市江北區、渝北區和南岸區也發現3名鄰水縣首例感染者即網約車司機的密切接觸者被感染。另據廣漢市融媒體中心消息，截至5月10日8時，該起疫情也外溢至廣東省深圳市。

5月9日至5月15日，廣安市累計報告本土確診病例34例（鄰水縣33例，廣安區1例），本土無症狀感染者467例（鄰水縣463例、岳池縣1例、廣安區3例）。加上16日的數據，廣安市自5月9日以來已累計報告本土確診病例49例，本土無症狀感染者539例，染疫人數共計588人。

廣安當地媒體消息，鄰水縣已於5月10日發布通告，決定從當日下午4時起，對全域實施封閉靜態管理。5月12日晚，廣安市召開疫情防控工作新聞發布會通報，經基因檢測確定，此次疫情病毒溯源為新冠病毒奧密克戎BA2.2變異株。

5月14日，四川省委副書記、省長黃強主持召開省應對新冠肺炎疫情應急指揮部疫情防控工作視訊調度會議強調，鄰水縣疫情來勢洶洶且嚴峻複雜，要快刀斬亂麻，堅決將本輪疫情一網打盡。

5月15日，廣安市召開鄰水「5.09」疫情處置工作視訊調度會，發出集中攻堅清零行動總動員，明確要求全市上下全力支持鄰水縣打好疫情防控攻堅戰。會議稱，當前，全市疫情防控工作正處於關鍵時期，黨中央、國務院和省委、省政府明確要求，必須在最短時間內實現社會面清零。

16日，廣安市當地發布消息，5月17日0時起，前鋒區（含廣安經開區）全域、廣安區全域（含棗山園區、協興園區）實施臨時靜態管理。