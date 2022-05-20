快訊／新北單日增2萬例！　侯友宜：下禮拜確診數都會在高點

記者崔至雲／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布新增8萬5720例個案與41例境外移入，確診個案增49例死亡。其中，新北市新增2萬3704例，為全國最多。新北市長侯友宜表示，本日居隔列管4萬3726人，今日2萬1186人可解隔，居家照護執行中有11萬6060人，預計康復解隔14680人。

▲新北疫情單日確診人數。（圖／新北市政府提供）

侯友宜指出，根據確診人數曲線圖看到，今天的曲線比昨天微幅下降，但還是維持在一個「相對高點」，因此下週新北市政府仍會做好密切的觀察，至於居隔人數雖然稍微下降，但下降很少，下降幅度不大。目前新北居家照護執行中的人數為116,060人。

▲新北每日新增趨勢圖。（圖／新北市政府提供）

根據新北市每日新增的確診人數曲線圖，侯友宜說，從5月14日之後大約維持在每日2萬的曲線慢慢往上升，因此可以看到曲線非常清楚已經往高點方向在走，面對未來，還是要持續做好掌握，「下禮拜都會在相對高點」。

至於新北市醫療量能，侯友宜說明，目前專責病房有2234床、空床31%；集中檢疫中心1368房、2177床、空床率51%；居家照護累積收治26萬0049人、目前收治11萬6060人。

新北市衛生局說明，中央疫情指揮中心公布今日COVID-19確定病例，23,704人採檢陽性，居住地為新北。居家照護執行中116,060人，居家隔離列管數43,726人。

▲新北居家照護執行及解隔人數。（圖／新北市政府提供）

▲新北醫療量能。（圖／新北市政府提供）